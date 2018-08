L'ULTIMA ALBA/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 8 agosto 2018)

L'ultima alba, il film d'azione in onda su Rete 4 oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser, alla regia Antoine Fuqua. Il dettaglio della trama.

08 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST MONICA BELLUCCI

L'ultima alba, il film d'azione in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 21,15. Una pellicola realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2003 con la regia di Antoine Fuqua e con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Alex lasker e Patrick Cirillo. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi come Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser, Eamonn Walker, Johnny Messner, Tom Skerritt e Peter Mensah. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L’ULTIMA ALBA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Una situazione politica sociale in alcune parti dell'Africa è quanto mai compromessa da una longeva guerra tra ribelli e forze militari. In particolare la situazione si fa caotica in Nigeria in ragione di un colpo di stato messo in atto da un potente generale il quale ha così preso il controllo ed il potere. Una situazione dunque fortemente a rischio soprattutto per quanti non avendo la cittadinanza nigeriana si trovavano in queste zone per dare supporto a civili e bisognosi. È questo il caso della dottoressa Kendricks, cittadina americana è dirigente di un ospedale civile presente sul territorio nigeriano per dare supporto a quanti necessitano di aiuto ed assistenza medica. Il governo degli Stati Uniti avendo preso atto di quanto accaduto in Nigeria decide di organizzare una missione di salvataggio per riportare in patria la stessa dottoressa ed un altro paio di civili. La missione viene gestita e comandata dal capitano Waters il quale potrà contare sul supporto di 8 soldati americani specializzati della guerriglia all'interno di zone pericolose come quelle nigeriane e come evidenziato dagli ordini, l’obiettivo è quello di riportare in salvo soltanto cittadini americani. La squadra di soccorso una volta raggiunto l'ospedale della dottoressa cerca di prelevare la donna per far immediato rientro con apposito elicottero per superare il confine con il Cameroon. Tuttavia non sarà così semplice in quanto la dottoressa non ha alcuna intenzione di andarsene se non con la promessa che possano essere riportati in salvo tutti i civili africani che possono camminare. Il gruppo di soldati contravvenendo agli ordini che erano stati impartiti loro dall'alto, decidono di spendersi enormemente per riuscire a far attraversare il confine ad una lunga lista di civili che vengono presi di mira da i soldati del nuovo regime in quanto tra di essi è presente l'ultimo sopravvissuto di una famiglia reale.

