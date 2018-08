Ladykillers/ Su La7 il film dei fratelli Coen con Tom Hanks (oggi, 8 agosto 2018)

Il film Ladykillers va in onda in prima serata, a partire dalle 23.20, su La7. La pellicola è stata girata dai fratelli Coen e nel cast figurano Tom Hanks e altri ancora.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ladykillers andrà in onda su La7, oggi Mercoledì 8 agosto, in prima serata alle ore 21:10. il film commedia è girato nel 2004 da Joel Coen, che ha scritto al sceneggiatura insieme a sua fratello Ethan Coen. Il protagonista della pellicola è Tom hanks, che veste i panni del professor Goldthwaite Hagginson Dorr; con lui fanno parte del cast Irma P. Hall, che interpreta Marva Munson), e Marlon Wayans (Gawain MacSam), J.K. Simmons (Garth Pancake), Tzi Ma (il generale) e Ryan Hurst (Lump Hudson), gli uomini della banda di Dorr. Il film è un remake del film La signora omicidi (The ladykillers) dfel 1955 di cui erano protagonisti sir Alec Guinness e Peter Sellers. Lady Killers fu presentato in concorso al Festival di Cannes e vinse il premio della giuria che andò a Irma P. Hall. Ebbe inoltre altre nomination e riconoscimenti.

LADYKILLER, LA TRAMA DEL FILM

La signora Marva Munson è un'anziana vedova che vive da sola in una grande casa. Il suo principale passatempo è andare in chiesa in quanto è molto religiosa. Un giorno di presenta alla sua porta il professor Dorr che si definisce un musicista e che chiede alla signora Munson di poter affittare una camera, e di usare lo scantinato per fare le prove. Dopo qualche tentennamento la vedova accetta. Non sa che Dorr in realtà è a capo di una banda che ha intenzione di mettere a segno un colpo favoloso scavando un tunnel sotterraneo che parte proprio dallo scantinato di casa sua.

