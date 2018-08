Lara Zorzetto nuova tronista di Uomini e Donne?/ Il messaggio dopo Temptation Island: “Ho voglia di amare!”

Lara Zorzetto nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne?Il messaggio su Instagram dopo la fine di Temptation Island: “Ho voglia di amare!”.

08 agosto 2018 Valentina Gambino

Lara Zorzetto verso Uomini e Donne?

Lara con la fine di Temptation Island 2018, si è portata a casa una rivincita niente male nei confronti del suo ex fidanzato Michael. La biondina tutto pepe, dopo avere teso una trappola a colui che credeva di amare, ha avuto dimostrazione di stare accanto ad un uomo che non la meritava e così, senza pensarci due volte ha deciso di uscire dal programma da single. In attesa di potere ritrovare di nuovo l'amore, ha scritto sul web un messaggio molto indicativo, in grado di darle maggiore fiducia e consapevolezza: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale", queste le parole affidate al suo profilo ufficiale di Instagram. Poi ha anche aggiunto: “Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltare pagina e mantenere sempre lo stesso libro. Un libro pieno di valori, un libro pieno della nostra personalità; di noi stessi".

Lara Zorzetto verso Uomini e Donne?

Lara Zorzetto, ha affidato ad Instagram uno sfogo dopo la fine di Temptation Island. La giovane si è resa perfettamente conto che non bisogna cambiare e nemmeno essere qualcuno che non si è: “I piedi sempre per terra ma la mente e gli occhi che puntano al cielo". Successivamente ha ringraziato tutti gli estimatori per l'affetto attualmente ricevuto: "Vi voglio bene, davvero. Ora sorrido senza accorgermene, dev’essere così che si ricomincia no?". Nonostante la terribile delusione ricevuta dall'ex fidanzato Michael, Lara pare crede ancora nell'amore: “Ho voglia solamente di sorridere, di sognare, di amare”, ha affermato. Ecco perché, all'orizzonte si è aperta una ipotesi assolutamente da non escludere: sarà la prossima tronista del trono classico di Uomini e Donne? Come ben sapete, il programma dedicato ai sentimenti e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 10 settembre. Lara potrebbe essere una candidata ottima per l'inizio delle danze. Bel caratterino, sicura di sé e allo stesso tempo con la battuta pronta, con lei quindi, zero tempi morti. Sul web questa possibilità sta prendendo piede pian pianino, noi vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi in merito con la speranza che dei rumors nati quasi per gioco, possano trasformarsi in una vera anticipazione.

© Riproduzione Riservata.