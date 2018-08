MACGYVER 2/ Anticipazioni 8 agosto: "Bugiardi professionisti" e "Il tesoro di Jerico" i casi di Angus

MacGyver 2 torna in onda oggi, mercoledì 8 agosto, in prima serata su Raidue. Appuntamento ad alta tensione con gli episodi "Bugiardi professionisti" e "Il Tesoro di Jerico".

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

MacGyver

Il mercoledì di Raidue continua ad essere dedicato alle avventure di MacGyver 2. Oggi, mercoledì 8 agosto, in prima serata, la serie tv sviluppata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till torna in onda con due nuovi episodi che metteranno a dura prova le capacità investigative di Angus e della sua squadra. La serie, reboot dell'omonimo telefilm degli anni ’80, continua ad appassionare gli amanti del genere investigativo che, sul secondo canale della televisione di Stato, hanno la possibilità di soddisfare la propria passione. MacGyver 2, così, continuerà a fare compagnia agli italiani per tutta l’estate anche se gli ascolti non superano il milione di ascoltatori. La scorsa puntata è stata seguita da 710.000 spettatori pari al 3.9% di share. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata? Con quali casi sarà alle prese MacGyver dopo che, nello scorso appuntamento, si è occupato del disastro nucleare di Cernobyl e dell’informatico che ha tradito il Governo rubando alcuni documenti importanti? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

MACGYVER 2 TORNA CON DUE NUOVI EPISODI

Nel primo episodio dal titolo “Bugiardi professionisti”, MacGyver sarà alle prese con il ritorno di Dawn, la bionda truffatrice che si era finta moglie di Jack. Per riabilitare la propria posizione ha cominciato a lavorare per la CIA creando false identità. Una notte si intrufola a casa di Jack e gli racconta ciò che la turba. La donna, infatti, è convinta che la morte dell’analista della CIA, Paul Carter non sia stata causata da un incidente automobilistico, ma che l’uomo sia stato ucciso a causa di una delicata indagine che stava seguendo su una rete di falsari all’interno dell’Agenzia. La squadra, però, non sa se crederle o meno a causa del suo passato. Nel secondo episodio dal titolo “Il tesoro di Jerico", la squadra deve ritrovare l’ordigno che Riley si è fatta portare via da un gruppo di terroristi. Seguendo le informazioni di Matty, Jack e Mac si ritrovano in un enorme grattacielo dove un gruppo armato toglie la corrente elettrica a tutti gli apparecchi scatenando il panico tra i presenti e approfittando della situazione per rapire il figlio di Jerico, un miliardario.

© Riproduzione Riservata.