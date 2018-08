MEGHAN MARKLE/ La moglie del Principe Harry batte Kate Middletton e non andrà Emmy Awards

Meghan Markle batte Kate Middleton conquistando tutto il mondo con il suo look, ma la moglie del Principe Harry rifiuta la partecipazione agli Emmy Awards.

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markle e il Principe Harry

Meghan Markle batte Kate Middleton. Dallo scorso 19 maggio, giorno in cui ha pronunciato il fatidico sì diventando ufficialmente la moglie del Principe Harry, la Duchessa del Sussex è diventata una vera icona per le donne di tutto il mondo. Non c’è vestito o accessorio che Meghan indossi che non venga venduto ovunque. Tutto ciò che Meghan Markle indossa detta legge nel campo della moda. Un successo che non è riuscita ad ottenere Kate Middleton sebbene sia allo stesso modo amata e apprezzata dai sudditi inglesi. Nonostante la grande popolarità che sta ottenendo l’ex attrice, il Principe Harry non nasconde la preoccupazione per l’attenzione che la stampa riserva alla sua dolce metà. Dietro il sorriso che la Markle sfoggia nelle occasioni pubbliche, ci sarebbe un forte stato di stress causato dall’attenzione mediatica al punto che il Principe Harry starebbe pensando di ridurre il numero delle uscite pubbliche. La serenità di Meghan, dunque, è sicuramente più importante per Harry dei suoi doveri pubblici.

MEGHAN MARKLE NON ANDRA’ AGLI EMMY AWARDS

Meghan Markle non sarà presente agli Emmy Awards. La Duchessa del Sussex che ha ormai abbandonato la sua carriera di attrice per entrare a far parte della casa reale inglese, non sfilerà sul red carpet della 70esima edizione degli Emmy Awards al braccio del marito Harry. Al Microsoft Theatre di Hollywood i presenti non assisteranno così alla sfilata di Meghan Markle e del Principe Harry che, per quel giorno, avranno sicuramente altri programmi. Secondo un’indiscrezione lanciata dal Sun, la Duchessa sarebbe stata invitata come ospite speciale per consegnare uno dei premi previsti, ma a quanto pare non ci sarà. Il motivo? Come spiega Vanity Fair, con il fidanzamento ufficiale prima e il matrimonio dopo, la Meghan Markle attrice non esiste di più. Dal 19 maggio è nata una nuova Meghan che ha scelto di dedicare la sua vita al suo Harry e alla loro vita insieme. Nessun ripensamento, dunque, per la Markle.

© Riproduzione Riservata.