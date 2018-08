Malgioglio tra Mara Venier e Barbara D'Urso/ "Amo entrambe, sono le mie grandi sorelle ma..."

Cristiano Malgioglio tra Mara Venier e Barbara D'Urso: conteso per Domenica In e il Grande Fratello, l'artista si sfoga su Diva e Donna. "Amo entrambe, ma...".

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio si sfoga ai microfoni del settimanale Diva e Donna. L’istrionico paroliere, conteso da Mara Venier e Barbara D’Urso, confessa di non aver ancora firmato con nessuno e di essere alle prese con una decisione difficile amando allo stesso modo la conduttrice di Domenica In e quella di Domenica Live. “Odio le malelingue. Io sono una persona onesta che fa il suo lavoro. Amo Mara e amo Barbara: sono entrambe le mie grandi sorelle, due professioniste con le quali ho lavorato e lavoro benissimo. In questo momento non ho firmato ancora nulla con nessuno” – spiega Malgioglio a Diva e Donna. Impegnatissimo sia con la promozione del disco che in radio con Rtl, Cristiano Malgioglio confessa di aver ricevuto diverse proposte televisive. Lo scorso anno, dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, ha affiancato Barbara D’Urso come opinionista nella nuova edizione nip del Grande Fratello. Tornerà a farlo anche nella prossima stagione televisiva? Al momento non c’è ancora nulla di scritto.

IL FUTURO LAVORATIVO DI MALGIOGLIO

Cristiano Malgioglio conferma di aver ricevuto una proposta per affiancare Mara Venier nella nuova stagione di Domenica In. Al momento, però, l’accordo non sarebbe ancora stato trovato. “C’era la possibilità di lavorare con Mara a Domenica In, ma per ora l’accordo non si è trovato: preciso che non ho chiesto una rubrica fissa. Questa diceria mi ha dato fastidio – ha spiegato l’artista a Diva a Donna che, però, per il momento, non esclude nulla – “non ho firmato niente, ripeto. Ma di certo non ho litigato con Mara. Tra noi c’è, come in passato, stima reciproca. Le faccio un grande in bocca al lupo”. Sicuramente, però, Malgioglio tornerà ad affiancare Barbara D’Urso: “Nel 2019 sarò ancora con lei come opinionista al Grande Fratello 16”. Malgioglio, inoltre, spera di poter lavorare ancora con Piero Chiambretti e non esclude di tornare nella casa del Grande Fratello Vip.

© Riproduzione Riservata.