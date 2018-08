Maria De Filippi in vacanza col figlio Gabriele / Foto, insieme ad Ansedonia prima di ritornare in tv!

Maria De Filippi in vacanza col figlio Gabriele e i suoi amici prima di tornare in tv. Sarà una stagione televisiva molto ricca per la conduttrice!

08 agosto 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi in vacanza col figlio Gabriele (Chi)

Maria De Filippi, che sta scaldando i motori in vista della prossima stagione televisiva, si è concessa una breve pausa in queste settimane per ricaricare le pile. La conduttrice di Uomini e Donne ha trascorso alcuni giorni al mare ad Ansedonia, in Toscana, dove possiede casa. Accanto a lei l'inseparabile figlio Gabriele Costanzo che ha portato anche i suoi amici. Il settimanale Chi ha immortalato i due in veri momenti della vacanza. La De Filippi appare in una forma fisica smagliante dimostrando inoltre di avere un feeling profondo con il figlio con cui sorride di continuo. La conduttrice si riposa facendo sport e seguendo una serrata disciplina alimentare. Inoltre ha da poco registrato alcune puntate di "C'è posta per te", "Tú sí que vales", in attesa della partenza di "Temptation Island Vip" che inizierà le riprese già a fine agosto. Proprio in quei giorni ci sarà un evento speciale, infatti il 28 agosto, suo marito, Maurizio Costanzo, compirà 80 anni.

UN NUOVO SUCCESSO PER MARIA DE FILIPPI

Al di là delle vacanze meritatissime, la De Filippi si è goduta il successo di Temptation Island che ha fatto registrare ascolti da record. Intanto arrivano delle anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne che vedrà protagonista, come sempre, la moglie di Maurizio Costanzo. Come sappiamo, Maria intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione, ha già anticipato che i nuovi tronisti non saranno i soliti ex corteggiatori, come spesso accadeva, ma saranno ragazzi e ragazze sconosciute al grande pubblico. Non ci resta che attendere meno di un mese per scoprire tutte le novità del programma.

