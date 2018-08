MATTHEW PERRY OPERATO D'URGENZA PER UNA PERFORAZIONE GASTROINTESTINALE/ Chandler di “Friends”: ecco i dettagli

Matthew Perry operato d’urgenza a Los Angeles per colpa di una grave perforazione gastrointestinal: Chandler di “Friends” ricoverato, ecco le ultime notizie sull'attore.

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 16.27 Valentina Gambino

Matthew Perry, una storia di alcol e dipendenze

Matthew Perry, ovvero Chandler della famosissima sitcom Friends, è stato ricoverato d'urgenza e ha dovuto subire un'operazione a Los Angeles a causa di una perforazione gastrointestinale. L'attore è in condizioni delicate e abbastanza gravi ma non pare sia in pericolo di vita, anzi, sembra stia migliorando lentamente. Non è chiaro cosa sia accaduto a Perry, la perforazione gastrointestinale può infatti essere dovuta a diversi fattori tra cui, come sottolinea Il Messaggero, una malattia diverticolare, neoplasie, la deglutizione di sostanze caustiche, un'ulcera peptica, un tumore o malattia infiammatoria intestinale. Non ci sono ulteriori notizie, al momento, sulle condizioni di salute dell'attore ma è sicuro che aggiornamenti in merito arriveranno molto presto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Matthew Perry operato d'urgenza

Momenti di terribile ansia e preoccupazione per Matthew Perry. L’attore, noto soprattutto per avere interpretato la parte di Chandler nella mitica serie TV anni ’90 “Friends”, ha dovuto fare i conti in queste ore con una perforazione gastrointestinale. Per questo motivo è stato immediatamente costretto ad un intervento d’urgenza in quel di Los Angeles. La notizia è stata comunicata direttamente dal suo portavoce che ha avuto modo di riferirlo a People. In questo particolare periodo inoltre, si richiede massimo rispetto per la sua privacy e per il momento estremamente negativo che sta attraversando. Quando parliamo di “perforazione gastrointestinale”, di cosa ci dobbiamo preoccupare? Con questo termine si indica una gravissima complicazione di varie malattie dell’apparato digerente contraddistinta dalla presenza di un foro che percorre e mette in comunicazione, l’interno con la cavità addominale oppure con un altro organo. Quando accade di arrivare ad una perforazione è perché alcune aree circoscritte sono andate in cancrena, producendo fenomeni infiammatori e ischemici.

Matthew Perry, ha alle sue spalle un passato decisamente turbolento. Ed infatti questa, non è la prima volta che l’attore ha problemi con la sua salute. È conosciuta a tutti, la sua prolungata dipendenza da alcol e farmaci. Una vera e propria malattia di cui aveva parlato anche durante un’intervista rilasciata in passato: “Io sono una persona abbastanza riservata, ma allora ero parte di uno show visto da 30 milioni di persone. Così tutto quello che mi accadeva era pubblico […] Tornare sobri è una cosa davvero difficile. E se hai avuto problemi con i farmaci per 30 anni non puoi aspettarti di risolverli in 28 giorni”, aveva confidato. Anche durante le riprese di “Friends”, il 48enne aveva abusato di Vicodin, un forte antidolorifico oppiaceo. Raccontando la sua esperienza nello Show di Larry King, aveva spiegato che assumeva questo forte antidolorifico “principalmente per non bere tanto quanto bevevo”.

