Maurizio Costanzo Vs il Grande Fratello 15 e Belen / "Reality orrendo. La Rodriguez? Non è una conduttrice"

Maurizio Costanzo attacca il Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso e torna a lanciare una frecciatina a Belen Rodriguez nella sua rubrica sul settimanale Nuovo

08 agosto 2018 Anna Montesano

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ci ha abituati nel corso degli anni ai suoi commenti schietti e senza peli sulla lingua. Accade lo stesso nella rubrica che settimanalmente cura sul settimanale Nuovo, dove risponde ai messaggi dei lettori in merito a programmi e personaggi televisivi. Tra le sue "prede" più frequenti la bella Belen Rodriguez che, anche questa settimana, torna protagonista. Prima, però, Costanzo torna a parlare del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso e lo fa con commenti non proprio positivi. “Sì, il GF era orrendo. - scrive il conduttore in risposta ad una lettrice che se ne lamenta - C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash”.

LE CONSIDERAZIONI DI COSTANZO SULLA BLASI E BELEN

Parole non proprio piacevoli per Barbara D'Urso quelle di Maurizio Costanzo sul suo Grande Fratello. Ma Maurizio Costanzo non si ferma qui e anzi continua a parlare di conduttrice, facendo un sua sua personale considerazione su Ilary Blasi e Belen Rodriguez. “La Blasi è una buona conduttrice di programmi non di routine come il Grande Fratello Vip. - dichiara Costanzo nel corso della sua rubrica sul settimanale Nuovo. Non sono altrettanto positive le dichiarazioni sulla Rodriguez - Belen non si può dire che sia una presentatrice: è un’ospite gradita, che fa ascolto, una quasi conduttrice”. Commento che contiene tra le righe una parola che Maurizio Costanzo sembra abbia voluto far intendere: "Mediocre". Chissà se Belen replicherà....

