OROSCOPO DI PAOLO FOX/ Oggi 8 agosto 2018: Ariete concentrato, Gemelli pronti a farsi travolgere

Paolo Fox, oroscopo di oggi mercoledì 8 agosto 2018, previsioni segno per segno Capricorno incerto, Gemelli attenzione a farsi travolgere. Vergine uno dei segni più forti

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 10.50 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 8 AGOSTO 2018

Andiamo ad analizzare nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi mercoledì 8 agosto 2018. Come tutti i giorni il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. L'Ariete ha una bella concentrazione al mattino anche se nel pomeriggio forse le cose cambiano. Questo è un momento particolare per i sentimenti perché ora la maggior parte non vuole investire a livello sentimentale. Invece molti ora si vogliono divertire. Il discorso è diverso per chi ha una storia da tempo. Forse può esserci un conflitto o un'indecisione ma l'importante è parlare con calma e tranquillità. I Gemelli hanno la tendenza di farsi travolgere dalle situazioni ma è meglio da nuove idee che possono riguardare il lavoro. Se poi in estate è capitata qualche occasione non bisogna declinarla assolutamente. Venere è piacevole e c'è chi si dedica alle amicizie o consolida un amore e chi vive di fantasie perché quelli che sono soli da tempo vivono in un mondo di fantasia che non ha nulla di simile alla realtà. Sarebbe utile cercare di razionalizzare però anche diverse situazioni al momento astratte.

BILANCIA SITUAZIONE PIACEVOLE, PESCI STANCO

La Bilancia ha una situazione piacevole e intrigante soprattutto se sta cercando un amore. Agosto sarà un mese dalla parte con Venere nel segno. Anche il lavoro ora può assumere una rotta completamente diversa. Non tutti ma molti Bilancia pensano che sia giusto cambiare scuderia o ruolo. Molti però non possono farlo perché poi nella vita tutto dipende dalle singole circostanze. I Pesci hanno iniziato una settimana molto stancante ma ora hanno moltissime opportunità. C'è bisogno di più opportunità e sbagliano quelle persone che ora cercano di forzare la mano, soprattutto se stanno aspettando una risposta drastica o definitiva. Sarebbe meglio trovare rapidamente delle soluzioni.

CAPRICORNO INCERTO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci ora sui segni che si possono considerare né carne né pesce. Lo Scorpione deve fare molta attenzione in questo periodo a non diventare aggressivo. Entro poco tempo potrebbe arrivare una bella notizia, ma si deve anche avere la forza e la volontà di coglierla. Giove e Venere nel segno aiutano a ritirarsi su, ma di certo non è un momento da incorniciare. Il Capricorno è incerto, la presenza di Saturno richiede attenzione e deve far riflettere su cosa non funziona. I Gemelli devono fare attenzione a non farsi travolgere in un momento in cui sembrano pronti a lanciarsi però senza riflettere come dovrebbero. Nonostante questo c'è una Venere piacevole che può regalare sorprese sia dal punto di vista dell'amicizia che per quanto riguarda l'amore. E' un momento fatto di alti e bassi.

LUNA NEL SEGNO DEL CANCRO, TOP E FLOP

Ora invece è il momento di analizzare da vicino i segni zodiacali che si possono considerare top e flop. La Luna nel segno regala al Cancro delle buone prospettive in un momento in cui si riescono a capire le cose prima degli altri. Forse è giunto il momento di prendere delle decisioni definitive, senza farsi frenare dalla paura di scegliere. Per il Sagittario destino totalmente contrario in questi giorni, con una settimana pesante che si avvia a raggiungere il suo punto focale. Non bisogna farsi distrarre dagli altri, ma sarebbe importante provare a dimenticare le cose che si ritengono stressanti e difficili da mandare giù. Attenzione anche ai sentimenti che spesso danno entusiasmo e poi dopo portano preoccupazioni. La Vergine è uno dei segni più forti del momento, probabilmente ha la possibilità di creare una svolta nella sua vita ma deve credere in quello che fa e in quello per cui lotta.

