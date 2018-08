RICHARD GERE PAPÀ A 69 ANNI/ Alejandra Silva è incinta

Alejandra Silva, moglie di Richard Gere, è incinta per la seconda volta. L'attore è già padre di Homer James, avuto 18 anni fa dalla collega Carey Lowell.

08 agosto 2018 Rossella Pastore

Richard Gere e Alejandra Silva

Richard Gere (ri)diventa papà. È quanto si apprende da Abc, che annuncia in esclusiva la notizia della gravidanza. Alejandra Silva, moglie di Gere dal 2016, ha ben 34 anni meno di lui. L'attore ha già avuto un figlio da Carey Lowell: Homer James Gere – oggi 18enne – è nato dal secondo matrimonio celebrato nel 2002. Tredici anni dopo, nell'aprile 2015, il divorzio e le terze nozze con Alejandra. "Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo!". Al magazine spagnolo ¡Hola!, ammise di essere "l'uomo più felice del mondo": "D'altronde, come potrei non esserlo?".

La stessa Silva, in occasione delle nozze, si lasciò andare a confidenze private: "Mi sembra di vivere in una favola. Lui è l'uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente e generoso che abbia mai conosciuto. Che posso dire? Sono così innamorata! Non c'è giorno in cui non mi dica quanto sia importante per lui". La giovane moglie di Gere è un'imprenditrice molto famosa. Insieme al marito è impegnata nella difesa dei diritti umani, oltre a condividere con lui un passato da sposa infelice. Il matrimonio con Govin Friedland, figlio del magnate Robert Friedland, è naufragato dopo la nascita del figlio Alberto.

