ROSA LA WEDDING PLANNER-IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO/ Su Canale 5 il film con Alexandra Neldel

Rosa la Wedding Planner - Il matrimonio del mio migliore amico, il film in onda su Canale 5 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast ci sono Alexandra Neldel, Janek Rieke, Sandi Schultz.

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ALEXANDRA NELDEL

Rosa la Wedding Planner - Il matrimonio del mio migliore amico è la proposta di Canale 5 per il suo primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Andrà in onda dalle 14.45 ed è diretto da Michael Karen. La pellicola appartiene al genere sentimentale e vanta un cast che comprende Alexandra Neldel, Janek Rieke, Sandi Schultz, Pearl Thusi, Sara Fazilat, Hansjurgen Hurrig, Ursela Monn, Ronnie Mkwanazi e Naima Sebe. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

ROSA LA WEDDING PLANNER-IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

La trama di Rosa la Wedding Planner - Il matrimonio del mio migliore amico accende le luci su una professionista dal fascino indiscutibile, che adora organizzare le nozze altrui grazie all'attenta assistente Maral. E questo nonostante la sua vita privata sia costellata di insuccessi proprio in questo senso, dato che Rosa si è sempre rivelata una partner inaffidabile. Proprio in virtù di tutto questo deciderà inoltre di sposare solo le coppie che si amano avvero, stufa di dover assistere alle marce indietro della futura sposa o sposo. Un giorno le viene affidato un incarico importante, organizzare il matrimonio di Mark, il suo migliore amico. Mark ha intenzione infatti di sposarsi con Nandi a Cape Town, in Sud Africa, rendendo la missione della wedding planner particolarmente dirfficile. Per riuscire a completare la missione, Rosa dovrà infatti raggiungere il territorio per organizzare le nozze perfette per l'amico. Dopo un'iniziale fortuna, la donna si accorge però che è sempre stata innamorata di Mark e che i suoi sentimenti sono ricambiati. La wedding planner deciderà tuttavia di mettere da parte le emozioni e procedere con il piano prestabilito, pensando ad ogni dettaglio per il lieto evento che si terrà nella villa della madre di Nandi. Il problema maggiore tuttavia è che la futura sposa riceverà una proposta di lavoro che potrebbe riportarla nel suo Paese natale.

© Riproduzione Riservata.