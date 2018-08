Rosa Perrotta / "Dopo la scelta io e Pietro Tartaglione ci siamo amati in albergo: lui è irrefrenabile!"

08 agosto 2018 Anna Montesano

Anche Rosa Perrotta ha deciso di rispondere alle tantissime domande dei fan attraverso la nuova funzione di Instagram "Fammi una domanda". Inutile dire che molte di queste si sono concentrate sulla relazione con Pietro Tartaglione e di quello che è accaduto subito dopo Uomini e Donne. L'ex tronista ha allora svelato dettagli anche molto hot del rapporto con Pietro. C'è chi infatti le chiede cos'è accaduto subito dopo la scelta, e Rosa risponde: "Dopo la scelta siamo andati in albergo, ci siamo immediatamente amati, anche perché Pietro era abbastanza irrefrenabile. Poi siamo scesi per Roma in ciabatte fino alle 5 del mattino." La Perrotta ha anche parlato dei suoi tatuaggi, svelando: "Il mio tatuaggio con il cerchio con il puntino rappresenta un concetto buddista, il concetto che bisogna essere centrati".

ROSA PERROTTA E LA RIFLESSIONE SULL'ISOLA DEI FAMOSI

C'è stato allora spazio per una riflessione da parte di Rosa Perrotta su Instagram proprio in merito al discorso dei tatuaggi: "La vita è difficile, chi più chi meno, la affrontiamo tutti, tutti i giorni con le nostre difficoltà. Credo che abbattersi e pensare negativo ci distrugga. Possiamo dare nel nostro piccolo, esempio.. la felicità è contagiosa." Infine, l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della sua avventura all'Isola dei Famosi: "L’Isola mi ha lasciato tanta fame, tantissima.. Non è vero, mi ha lasciato consapevolezza che sono forte, che l’onestà alla fine paga sempre, e non intendo con gli altri, ma facendoti svegliare la mattina serena e orgogliosa, che la purezza d’animo è una rarità, e che le cose che hanno valore nella vita sono poche poche ma straordinarie.. ed è per quelle che bisogna lottare."

