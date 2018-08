SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni 8 agosto 2018: Silvia interrompe il matrimonio di Brando

Sacrificio d'amore, anticipazioni dell'8 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Silvia ha un malore durante le nozze di Brando; Corrado prende una decisione contro la moglie.

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

SACRIFICIO D'AMORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 8 agosto 2018, andrà in onda la dodicesima puntata di Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alessandro parla con il padre del suo incontro romantico con l'attrice, ma nega di essersi già innamorato. Intanto, Livio chiede al padre di poter avere in anticipo la sua eredità, temendo che Brando possa approfittare delle nozze con Lucrezia per mandare la famiglia in fallimento. Il Conte tuttavia non crede che il figlio possa essere in grado di amministrare le fabbriche e le rendite. Su insistenza di Maddalena, la madre accetta di andare ad assistere ad uno spettacolo di Nanà. Più tardi, Lucrezia affronta il fratello per via della possibilità che rovini il suo matrimonio. Nel frattempo, Corradi annuncia di voler rinnovare l'ospedale e di aver accettato le richieste di Alessandro. Lucrezia invece viene invitata per la prima volta a casa di Brando, ma la madre del cavatore è troppo agitata per l'arrivo della Contessina. In seguito, Alessandro scopre dalla figlia del Conte di essere il figlio illegittimo di suor Agnese e va su tutte le furie, scegliendo poi di affrontare direttamente la religiosa. A pochi passi dalle nozze, Brando decide di dividere il guadagno della cava con i lavoratori e Lucchesi decide di seguire il suo esempio.

A casa Corradi, la situazione precipita quando Guendalina scopre la presenza della bambina nella villa. Alberto decide quindi di dirle tutta la verità. Deciso a scoprire che cosa è accaduto in passato, Alessandro decide di chiedere spiegazioni anche ai Lucchesi. Nel frattempo, Livio decide di portare la sorella nella vecchia casa della madre, nella speranza che i ricordi le facciano fare marcia indietro su Brando. Decide poi di impedire a Lucrezia di ritornare a casa. Intanto, Brando scopre che la fidanzata non è ancora rientrata ed inizia a preoccuparsi. Nella notte, Corrado scopre che Silvia è ancora sveglia e sospetta che sia per le nozze di Brando. La donna invece è preoccupata per Guendalina, ma il marito le annuncia di voler partecipare al matrimonio del suo vecchio rivale. Dopo aver tentato invano di parlare con Alessandro, suor Agnese crea un inganno grazie a Pierino per attirare il medico in un luogo appartato. Mostrandogli una casa d'accoglienza per piccoli, cerca di fargli capire i motivi della sua scelta. Dopo aver chiesto l'aiuto del Conte, Brando scopre dove è stata confinata Lucrezia, mentre Livio riesce ad allontanarsi prima del loro arrivo. Durante un incontro con Nanà, Maddalena scopre che il padre ha deciso di destinare alla sua famiglia una certa somma. Intanto, il padre di Brando subisce un incidente e finisce in ospedale con due costole fratturate. Alessandro invece decide di affrontare per l'ultima volta Corradi e suor Agnese prima di annunciare di voler lasciare la città. In seguito, la città si riunisce per festeggiare il matrimonio fra Brando e Lucrezia. Guendalina invece organizza il suo piano: rapisce la figlia di Alberto.

ANTICIPAZIONI DELL'8 AGOSTO 2018, EPISODIO 12

In seguito all'inizio delle nozze, Brando ha modo di parlare ancora con Silvia e con la sua futura sposa. Silvia infatti accusa un malore durante la cerimonia e questo evento rallenta il matrimonio, spingendo il cavatore a correre ai ripari. Silvia cede poi alle pressioni di Corrado e ad un'inaspettata notte di passione. Brando invece ha ormai dimenticato il suo passato ed anche se Lucrezia sembra ripensare al loro amore ed alla verità di quel sentimento, il cavatore riuscirà a convincerla a rimanergli affianco. Brando inoltre deciderà di dire alla Contessina tutta la verità sul suo incontro con Silvia. Per Corrado invece la reazione della moglie alle nozze del cavatore sono una dimostrazione che lo ama ancora. Per questo le chiederà di trasferirsi dal padre, scegliendo poi di cedere alle lusinghe della Maffei.

