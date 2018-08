SARA STEIN: SHALOM BERLIN/ Su Rai Movie il film con Katharina Lorenz (oggi, 8 agosto 2018)

Sara Stein: Shalom Berlin, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Katharina Lorenz, Aljoscha Stadelmann, alla regia Matthias Tiefenbacher. Il dettaglio.

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST KATHARINA LORENZ

Sara Stein: Shalom Berlin andrà in onda nella prima serata di Rai Movie di oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Verrà trasmesso dalle 21.10 e si tratta di una pellicola del genere thriller diretta da Matthias Tiefenbacher nel 2015. Il cast è composto invece da Katharina Lorenz, Aljoscha Stadelmann, Katharina Marie Schubert, Itay Tiran, Ramin Yazdani, Camill Jammal, Michelle Barthel e Meral Perin. In Germania il film è stato distribuito come serie televisiva poliziesca, con il titolo originale di Der Tel-Aviv-Krimi. L'episodio in questione si intitola inoltre Tod in Berlin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SARA STEIN: SHALOM BERLIN, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama di Sara Stein: Shalom Berlin, Shalom Tel Aviv segue le vicende di una poliziotta, che decide di interessarti ad un caso di omicidio del dj Tamar, di origine israeliana. Secondo la detective, il delitto potrebbe essere connesso alla religione. La pressione dell'opinione pubblica inizierà tuttavia a crescere, spingendo la Polizia a fare di tutto per risolvere il caso. Si sospetta infatti che l'omicidio del dj possa essere connesso con lo scenario politico internazionale e che porterà a dei disordini interni fra le diverse popolazioni. Presto Sara Stein ed il resto della squadra inizieranno a sospettare di Khalid, un palestinese che era legato da una forte amicizia con la vittima, così come la sua famiglia. In seguito, il padre di Khalid confesserà il delitto di Tamar, ma Sara è sicura che dietro il suo gesto possa esserci qualcosa di più grosso. Scavando più a fondo e trascurando al tempo stesso la sua vita privata, al detective deciderà di spostare le sue ricerche a Tel Aviv.

© Riproduzione Riservata.