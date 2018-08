SHAWN MENDES/ Fan accampati un anno prima del concerto: "Abbiamo sbagliato data"

Epic fail per una famiglia americana, recatasi a un concerto con un anno d'anticipo. E non sono i soli: con loro almeno tre ragazzine. Nessun commento, per ora, da Shawn Mendes.

08 agosto 2018 Rossella Pastore

Shawn Mendes in concerto

È possibile dividere il mondo in due macrogruppi: da una parte, i ritardatari, dall'altra, i fan di Shawn Mendes. La vicenda di Bob Rice, speaker radiofonico nonché padre di quattro figlie, lascia quasi esterrefatti. Se non fosse che è tutta frutto di un equivoco: lui e la sua famiglia hanno semplicemente sbagliato data. Bob Rice è partito dall'Ohio alla volta di Pittsburgh, in Pennsylvenia, con un anno di anticipo. Le sue figlie sono fan di Shawn Mendes, il cantante canadese da 20 milioni di follower. "Bene", scrive Bob su Twitter, "abbiamo preso i biglietti per il concerto di Shawn Mendes il 6 agosto. Quando siamo arrivati li, però, abbiamo realizzato che è nel 2019. E non siamo i soli! Torneremo l'anno prossimo".

Diversi i fan aticipatari: "Quindi, Shawn Mendes, apprezzo che tu venda i biglietti per il tour del 2019 così presto, ma io e i miei amici abbiamo guidato 6 ore per arrivare alla PPG Paints Arena di Pittsburgh per vedere il tuo concerto… con un anno di anticipo". Così anche Maryssa e Stephanie: "@ShawnMendes – @litemyfire31 e io eravamo così emozionate per il tuo concerto a Pittsburgh che siamo arrivate con un'ora e un anno di anticipo #nonèunoscherzo #annosbagliato #nonèil6agosto2019". Qualcun altro si dispera: "Sapete dove posso trovare i biglietti per la data di martedì?". Senza contare che il concerto era lunedì: doppio fail per il Mendes Army.

So, we got tickets for the Shawn Mendes concert on August 6. However, getting here we realized it was for 2019. And we weren’t the only ones! We will be back next year! pic.twitter.com/LXmgm6ySIC — Bob Rice (@therealbobrice) 6 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.