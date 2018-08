SUPERMAN RETURNS/ Su Canale 20 il film con Brandon Routh (oggi, 8 agosto 2018)

Superman Returns, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Brandon Routh, Kate Bosworth, James Marsden, alla regia Bryan Singer. Il dettaglio della trama.

08 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su 20

NEL CAST KATE BOSWORTH

Superman Returns, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 21,00. Si tratta di un film prodotto dalla casa cinematografica Legendary Pictures in collaborazione con la DC Entertainmnet mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Warner Bros. La regia è stata affidata a Bryan Singer il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Michael Dougherty e Dan Harris. Nel cast sono presenti Brandon Routh, Kate Bosworth, James Marsden, Kevin Spacey, Frank Langella, Parker Posey, Eva Marie Saint e Marlon Brando. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SUPERMAN RETURNS, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La città di Metropolis ed il mondo intero ormai da cinque anni non hanno più notizie sul famoso alieno Superman il quale all'insaputa di tutti è partito per riuscire a scoprire se in qualche parte dell'universo vi siano ancora tracce del suo amato pianeta e se sia possibile rintracciare qualche superstite. Mentre Superman cerca di trovare tracce del suo passato, sulla Terra tutto scorre nel migliore dei modi anche se il suo nemico storico Lex Luthor è stato tirato fuori di prigione da una potente e ricca donna che si è innamorata di lui. La situazione diventa ancora più problematica in ragione della morte dell'anziana donna la quale lascia tutte le proprie sconfinate ricchezze proprio al criminale. Potendo contare su infinite risorse Luthor si mette in viaggio per raggiungere il polo nord ed ossia Il quartier generale di Superman per scoprire ulteriori dettagli sulla sua vita. Qui in realtà riesce ad ottenere importanti informazioni sulle tecnologie altamente avanzate usate sul suo pianeta ed in particolare preleva dei cristalli speciali che hanno un incredibile potere distruttivo. Nel frattempo Superman non essendo riuscito a trovare alcuna traccia del proprio pianeta e di possibili superstiti decide di far ritorno sulla Terra ed in particolare si ferma presso la fattoria di Smallville dove ad attenderlo c'è sua madre Marta alla quale spiega che vorrebbe riprendere la sua vecchia vita. Infatti torna a prendere le sembianze di Clark Kent e si presenta al suo vecchio giornale per riprendere il ruolo di giornalista. Qui purtroppo ha delle notizie che certamente non lo rendono felice in quanto ha saputo che Louis non solo convive con un altro uomo dal quale ha avuto un figlio di nome Jason ma ha anche scritto un articolo in cui si è scagliata contro la figura di Superman e che le ha permesso di vincere innumerevoli premi. Mentre Superman cerca di rimettere in sesto la propria vita e far ricordare a Lois cosa è successo tra di loro in passato visto che grazie ai suoi superpoteri le ha fatto perdere memoria della sua vera identità, Lex Luthor sta progettando un terribile piano per riuscire ad avere il controllo del mondo e per diventare ancora ulteriormente potente. riuscirà Superman a fermare il suo storico nemico?

