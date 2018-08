SUPERQUARK/ Anticipazioni 8 agosto: le nuove tecniche anti-tumore

Superquark, anticipazioni 8 agosto: su Raiuno, Piero Angela si occupa delle nuove tecniche anti-tumore, della bistecca artificiale e delle tombe dei Longobardi a Pavia.

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Superquark

Superquark torna in onda su Raiuno oggi, mercoledì 8 agosto, con un nuovo appuntamento della nuova edizione. Alle 21.25, Piero Angela conduce una nuova puntata del programma di approfondimento scientifico che, ogni settimana, racconta il mondo animale, marino e non, ma anche le ultime novità nel campo della scienza e della medicina. Un programma che il pubblico di Raiuno segue sempre con molto interesse. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 2.418.000 spettatori pari al 14.1% di share. La puntata di questa sera si aprirà con il quarto episodio della II serie di Blu Planet della BBC dedicato ai leoni marini della Galapagos e alla forza del mare, capace di forgiare la forma delle coste. Si passerà, poi, ad un argomento estremamente importante. Giovanni Carrada e Giulia de Francovich si recheranno all’ospedale Bambin Gesù di Roma per mostrare come funzioni la nuova tecnica genica per sconfiggere i tumori modificando geneticamente le cellule del sistema immunitario. Il sistema funziona davvero? Ci sono speranze per applicarlo sempre più spesso? Superquark cercherà di rispondere a queste domande.

SUPERQUARK: TUTTI I SERVIZI DELL’8 AGOSTO

La serata di Superquark continuerà con la storia. Nel territorio di Gambolò, in provincia di Pavia, durante la posa di un gasdotto, sono state scoperte delle antiche tombe dei Longobardi. Giampiero Orsingher è andato a seguire gli scavi e racconterà quella che era la vita dei Longobardi a Pavia. Si passerà, poi, alla creazione della bistecca artificiale creata qualche anno fa in laboratorio senza macellare animali e a cui oggi stanno lavorando sia negli Stati Uniti che in Europa. Le telecamere del programma di Piero Angela spiegano a che punto è la situazione. E ancora la vita nello spazio con un esperimento della Nasa che mostra come gli ingredienti necessari alla nascita di nuovi esseri viventi si trovino ovunque nello spazio. Anche nell’appuntamento odierno, poi, ci saranno le solite rubriche: in “Questione di ormoni” si parlerà dell’abuso di androgeni; in “Dietro le quinte della storia” ci si occuperà del diritto d’autore; in “Psicologia delle bufale” si parlerà delle bufale nelle diete e, infine, nella rubrica “la scienza in cucina”, si parlerà di Fast food e di obesità infantile.

