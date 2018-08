Serena Williams depressa / "Una settimana non facile, mi sentivo di non essere una buona madre"

Serena Williams racconta sui social di aver vissuto la depressione post-parto. "Una settimana non facile per me, mi sentivo di non essere una buona madre"

08 agosto 2018 Anna Montesano

Serena Williams

"Non mi sentivo una buona madre". Sono queste le parole con le quali Serena Williams spiega i motivi del clamoroso crollo mentale che prima ha influito sulla pesante sconfitta contro Joanna Konta a San Jose (6-1, 6-0, peggiore k.o. della sua carriera) e poi l'ha spinta ad annunciare forfait per il torneo Wta di Montreal. “Ero depressa” ha scritto sui social la tennista spiegando la sua depressione post partum. "La scorsa settimana non è stata facile per me. Non solo ho dovuto subire alcuni difficili momenti personali, ma avevo proprio sentimenti negativi di tristezza e depressione. In più, mi sentivo di non essere una buona madre". Serena Williams continua nel suo lungo sfogo: "Ho letto molti articoli in cui si sostiene che la depressione post partum può durare anche tre anni se non viene curata. Preferisco la comunicazione. E parlandone con mia madre, le mie sorelle e gli amici ho capito che è una situazione normale quella che stavo vivendo."

LO SFOGO DI SERENA WILLIAMS

Serena Williams conferma di aver sofferto di depressione post parto, ma spiega: "E' normale sentirsi di non fare abbastanza per tuo figlio. Lavoro molto, mi alleno e provo ad essere la miglior atleta possibile. E questo significa anche - prosegue la campionessa americana - sebbene sia stata con lei ogni giorno della sua vita, non essere presente accanto a lei come vorrei”. La campionessa sa bene che a vivere questa situazione non è l'unica: “Credo che molte mamme che mi leggono pensino la stessa cosa. Che stiate a casa o andiate al lavoro, trovare il giusto equilibrio con i bambini è una vera arte. Voi siete le vere eroine – ha detto la Williams - Sono qui per dirvi una cosa: se avete una giornata difficile, o anche una settimana, non vi preoccupate, è tutto ok. Ce l'ho anche io! C'è sempre un domani!".

