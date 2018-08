Silvia Provvedi dimentica Corona con un ex di Uomini e Donne?/ Tutti i dettagli di una serata insieme…

Silvia Provvedi dimentica Fabrizio Corona con un ex corteggiatore di Uomini e Donne? Ecco tutti i dettagli di una serata passata nsieme: cosa bolle in pentola?

08 agosto 2018 Valentina Gambino

Silvia Provvedi dimentica Fabrizio Corona?

Silvia Provvedi dopo la rottura con Fabrizio Corona si è già consolata tra le braccia di un altro? Per chi fosse rimasto indietro con il gossip, ricapitoliamo. Dopo essere uscito dal carcere, l'imprenditore catanese ha preso nuovamente in mano la sua vita, escludendo dalla stessa la sua fidanzata. Rendendosi conto di averla quasi perduta, ha fatto in modo di recuperare, facendola tornare nella sua casa in quel di Milano. Le cose tra di loro, sembrano andare bene e, per allietare gli estimatori, la coppia aveva perfino aperto un profilo comune su Instagram. In stile Sandra e Raimondo infatti, commentavano quotidianamente le loro avventure casalinghe tramite le Stories. Poi, senza un apparente motivo, il crollo. La coppia è scoppiata irrimediabilmente. La notizia della fine era arrivata tramite all'account ufficiale di Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e grande amico di Fabrizio Corona. Attualmente, proprio l'ex re dei paparazzi, si trova in Puglia in compagnia del figlio Carlos Maria e dell'ex moglie Nina Moric. Per loro nessun ritorno di fiamma ma solo un rapporto civile per amore del figlio.

E mentre Fabrizio Corona pare essersi consolato tra le braccia di Zoe Cristofoli (web star ed ex fidanzata di Andrea Cerioli), anche Silvia Provvedi è stata beccata in dolce compagnia. Secondo quanto si apprende dal VicoloDelleNews, una talpa del sito ha riferito: “Ciao ragazze indovinate chi ho incontrato insieme al Pineta Club di Formentera? Federico Chimirri e Silvia Provvedi e i due sembravano piuttosto intimi… purtroppo non sono riuscita a fargli delle foto, ma ho visto che ne facevano a iosa e le troverete sicuramente sui social". Ed infatti, se sbirciando sul profilo Instagram di lei non si è trovato nulla di rivelante, nell'account dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne, sono apparse delle Stories proprio insieme a Silvia Provvedi ed anche altri amici. Nessun atteggiamento particolare lascia intendere che tra di loro possa esserci una storia ma il web, sta già cominciando a vociferare su questa possibilità.

