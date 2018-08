TOP MODEL PER CASO/ Su La5 il film con Monica Potter (oggi, 8 agosto 2018)

Top model per caso, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Monica Potter, Freddie Prinze Jr., Ivana Milcevic, alla regia Mark Waters. Il dettaglio della trama.

08 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su La5

NEL CAST FREDDIE PRINZE JR

Top model per caso, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 21,10. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2001 dal produttore Robert Simmonds, la regia è stata affidata a Mark Waters, il soggetto è stato scritto da John J. Strauss, Ed Decter, David Kidd e Ron Burch mentre l'adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro di Ron Burch e David Kidd. Nel cast sono invece presenti Monica Potter, Freddie Prinze Jr., Ivana Milcevic, Shalom Harlow, Sarah O’Hare e China Chow. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TOP MODEL PER CASO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una cittadina americana vive una donna di nome Amanda che per guadagnarsi da vivere ha iniziato ad intraprendere l'attività di restauratrice di quadri e più in generale gli oggetti antichi. Un lavoro che la soddisfa enormemente e che inoltre le permette di guadagnare un ottimo quantitativo di denaro al mese. Per Amanda anche la vita sentimentale sembra darle tante soddisfazioni in quanto porta avanti una bellissima storia d'amore con un uomo che sembra essere fatto apposta per lei. Infatti la donna già progetta un futuro insieme di coppia e magari con tanti figli. Tutti questi progetti vengono miseramente spazzati via una sera quando la donna rientrando prima dal proprio studio di restaurazione becca il proprio compagno a letto con una affascinante modella. La reazione di Amanda è molto dura tant'è che caccia immediatamente via di casa il proprio uomo e quindi decide di chiudere per sempre questo capitolo della propria vita lasciando l’appartamento e andando a vivere assieme a quattro ragazze che lavorano, ironia del caso, nel mondo della moda. Tra Amanda e queste quattro ragazze poco alla volta si instaura un bellissimo rapporto d'amicizia che permette alla donna di superare il momento difficile dovuto dal tradimento del proprio ex. In particolare sembra essere riuscita a mettere tutto alle spalle in quanto si interessa di un affascinante vicino di casa che tuttavia porta avanti una esistenza alquanto misteriosa. Per Amanda inoltre ci sarà una piccola esperienza nel mondo della moda per portare avanti delle indagini relative ad un omicidio avvenuto all'interno dello stesso palazzo e per il quale pensa sia stato responsabile proprio il vicino di cui si è infatuata.

