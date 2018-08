Temptation Island 2018 / Ida e Riccardo, nozze in arrivo dopo lo show? Promesse d'amore e non solo!

Temptation Island 2018, gossip e novità. Quattro finali positivi per le coppie di questa edizione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pensano alle nozze?

08 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island 2018

Anche questa quinta edizione di Temptation Island è giunta a conclusione tra coppie che sono rimaste insieme e coppie che si sono invece dette addio. E mentre Filippo Bisciglia ci dà appuntamento per il prossimo anno e, prima ancora, per il torneo di Tale e Quale Show su Rai 1 con Carlo Conti, il pubblico è curioso di scoprire come stiano proseguendo le vacanze per i protagonisti di questa edizione conclusasi. Con la fine del programma, tutti sono tornati a postare su Instagram e non sono mancate dediche d'amore e frasi di "rinascita". Sembra essere ormai cosa dimenticata la famosa "malattia delle donne" per la coppia composta da Valentina e Oronzo, tanto che lui su Instagram scrive dolci parole per la sua fidanzata: "Sei la persona più importante della mia vita...GRAZIE DI ESISTERE. TI AMO PICCOLINA MIA!!!La mia malattia sei Tu!!!La mia forza sei Tu!!" D'altronde, anche Valentina fa sapere che: "Credo che questa esperienza ci sia servita a crescere, a maturare l’amore che ci lega! non importano le critiche...noi andremo avanti a testa alta!"

IDA E RICCARDO PENSANO ALLE NOZZE?

Stessa cosa per Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la cui storia d'amore continua a gonfie vele. Anzi, l'ex cavaliere di Uomini e Donne fa anche un'importante promessa alla sua compagna e, su Instagram, scrive sotto ad una loro foto "Per sempre": che ci sia aria di nozze per la coppia? Anche Giada e Francesco hanno in progetto di allargare la famiglia e la ragazza, su Instagram, scrive bellissime parole per il suo compagno: "Il nostro amore è folle , noi siamo folli! Noi siamo passionali , siamo possessivi, siamo istintivi, siamo 2 teste calde ..abbiamo sempre litigato forte, ci siamo insultati, urlandoci contro “basta è finita!” Poi va sempre a finire così, che ci guardiamo negli occhi e ci perdiamo uno negli occhi dell’altro come se non fosse successo nulla [...] lo sai anche tu che io e te insieme siamo un casino bellissimo". Dediche d'amore anche tra Raffaela e Andrea che si giurano "Amore eterno".

