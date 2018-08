Temptation Island Vip/ Comincia martedì 11 settembre, le coppie: confermati Bettarini e Marini

Temptation Island Vip: la prima puntata andrà in onda martedì 11 settembre con Simona Ventura. Le coppie: confermate quella di Stefano Bettarini e Valeria Marini.

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Simona Ventura

Temptation Island Vip è pronto ad aprire i battenti. Lo show dell’amore, dopo il grande successo ottenuto con le edizioni nip condotte da Filippo Bisciglia, raddoppia e si trasforma in Vip. Da martedì 11 settembre, in prima serata su canale 5, Simona Ventura, come svela Tv Sorrisi e Canzoni, condurrà la prima puntata di Temptation Island Vip. La formula sarà identica a quella che il pubblico conosce. Sei coppie famose, non sposate e senza figli, trascorreranno alcune settimane in un villaggio. Dovranno separarsi e trascorrere i giorni con affascinanti tentatori e bellissime tentatrici cercando di non cedere alle tentazioni per capire se il loro sia vero amore. Nel corso delle edizioni nip, molte coppie si sono rotte, ma molte altre sono riuscite a superare la crisi convolando anche a nozze e mettendo su famiglia. Cosa accadrà nell’edizione vip? I fidanzati e le fidanzate famose riusciranno a dimenticare l’immagine pubblica dando vita a momenti emozionanti?

TEMPTATION ISLAND VIP: LE COPPIE

A Simona Ventura spetterà il compito di raccogliere i malumori e le emozioni dei fidanzati e delle fidanzate. La conduttrice dovrà gestire il fatidico momento del falò mostrando i vari filmati con i tentatori e le tentatrici. Sarà interessante scoprire come affronterà il tutto con Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. L’ex marito della Ventura e la sua giovane compagna, infatti, fanno parte del cast così come Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassarri. In Sardegna ci saranno anche due coppie nate a Uomini e Donne. Si tratta di Ursula Bennardo e Sossio Aruta del trono over e di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi del trono classico. Inoltre ci saranno Alex Belli e Mila Suarez e Andrea, il figlio dell'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, con la compagna Alessandra Sgolastra. Insomma, il cast promette bene.

© Riproduzione Riservata.