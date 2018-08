The Good Doctor/ Shaun non accetta l’aiuto di un terapeuta e il dottor Kalu viene licenziato

The Good Doctor, cosa è accaduto nella quarta puntata e cosa si vedrà nella quinta, in onda il 14 agosto? Shaun colpisce il dottor Glassman, scappa e fugge insieme a Lea

La prossima puntata di The Good Doctor andrà in onda martedì 14 agosto

Sarà stato un altro grande successo, quello di stasera, per The Good Doctor? La nuova serie ospedaliera che ci ricorda molto il grande successo di Dr. House e, per molti aspetti, il protagonista di questa serie lo ricorda bene: enigmatico, deduttivo, straordinariamente intelligente. Le puntate andate in onda questa sera, 7 agosto, sono state la nona e la decima, “Vita Nuova” e “Sacrificio”. Durante il primo episodio Shaun si concentra su il corteggiamento, vuole capire come la sua amica Lea, stia flirtando con lui. Claire glielo spiega, racconta a Shaun che esistono tre modalità per capire quando una ragazza sta corteggiando, la prima è quando fa delle risate strane, la secondo è quando si imbarazza, la terza è quando si tocca i capelli. Nel frattempo, mentre Shaun pensa a Lea, al Saint Bonaventura Hospital arriva un nuovo caso, un piccolo bambino proveniente da un villaggio della Repubblica del Congo con una disfunzione al cuore. Grazie alle intuizioni rivoluzionarie di Shaun, lo specializzando, insieme al dottor Mendelez riesce a salvare la vita di Gabriel.

DOVE FUGGE SHAUN?

Il nono episodio di questa sera si è concluso con un dialogo molto importante che rivoluzionerà la vita di Shaun: il dottor Glassman consiglia al giovane di essere assistito da una psicoterapeuta. Lui non lo accetta, si agita e decide di dormire qualche sera in ospedale per non farsi trovare dalla dottoressa chiamata da Aaron Glassman. Nel frattempo in ospedale è in cura un famoso atleta, Bobby Otto, che si scopre essere affetto da un cancro. Un lungo e difficile intervento terrà occupati Shaun e il dottor Mendelez, mentre Claire lavorerà insieme a il dottor Matt Coyle. Se entrambi gli specializzandi riescono nei loro interventi, entrambi si troveranno davanti a situazioni difficili da affrontare. Claire subisce violenti avances dal dottore che sentendosi rifiutato, si infuria, Shaun viene, invece inseguito dal dottor Glassman per essere portato dalla psicoterapeuta. Shaun è stanco di sentire la stessa storia, lui non vuole aiuto e non vuole trascorrere del tempo con persone che non conosce. Così colpisce il dottore e fugge. Dove? Nella prossima puntata, in onda martedì 14 verrà svelato.

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA

Dopo aver colpito il dottor Glassman, Shaun decide di percorrere un viaggio insieme a Lea e questo sarà l’evento centrale dell’undicesimo episodio, “Un difficile distacco – parte 1”. I due giovani trascorrono dei momenti di assoluta serenità e spensieratezza. Bevono in un locale e si divertono a cantare al karaoke. In quell’esplosione di gioia, Shaun scambierà un bacio con Lea, il suo primo. Ma tutta la spensieratezza termina quando lo specializzando scopre che la ragazza ha intenzione di trasferirsi in Pennsylvania dai genitori. Intanto Marcus Andrews e il dottor Melendez lavoreranno su due gemelle siamesi, un semplice intervento si trasformerà in qualcosa di molto più complicato. Jared intanto è stato licenziato, per aver colpito il dottor Coyle, ma nessuno sforzo di Claire farà riammettere il ragazzo in ospedale. La seconda puntata è la seconda parte di “Un distacco difficile”: mentre a St. Josè, i dottori lavorano sulle gemelle siamesi, Shaun pianifica di trasferirsi insieme a Lea, nessuno riuscirà a fargli cambiare idea, tranne Claire. Infine ci saranno dei risvolti sia sulla storia delle gemelle siamesi, sia riguardo a il dottor Kalu. Riuscirà a tornare a lavorare?

