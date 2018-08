The Hunting party: I cacciatori/ Su La7 il film con Richard Gere e Terrence Howard (oggi, 8 agosto 2018)

In seconda serata va in onda su La7 il film The Hunting party: I cacciatori. Nel cast troviamo Richard Gere, Terrence Howard, Jesse Eisenberg e James Brolin.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

The Hunting party: I cacciatori

The Hunting party, il film drammatico, sottotitolato in italiano come I cacciatori, andrà in onda mercoledì sera in seconda serata alle ore 23:20. Il titolo originale si traduce meglio come sessione di caccia. Il film andrà onda sul canale La7. Il film è stato diretto nel 2007 dal regista Jack Sheperd e ha tra i protagonisti principali Richard Gere (Simon Hunt), Terrence Howard (Duck), Jesse Eisenberg (Benjamin) e James Brolin (Franklin Harris). La sceneggiatura, che è stata scritta dallo stesso regista, prende spunto da un fatto realmente accaduto, la caccia ad un criminale di guerra bosniaco, Radovan Karadžic soprannominato La Volpe. nel film è interpretato da Radoslav Bogdanovic. The Hunting Party venne presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia.

The Hunting party, la trama del film

Due vecchi colleghi, Simon Hunt e Duck, si incontrano di nuovo dopo alcuni anni. entrambe lavorano nel giornalismo televisivo, ma il primo ormai si è ridotto solo a fare servizi minori. Anni prima infatti si era fatto cacciare dal network per cui lavorava per aver dato in escandescenze durante una diretta. Nessuno sa che quell'episodio era accaduto in quanto lui aveva scoperto poco prima della morte della sua compagna, e del bambino che aveva in grembo, a causa di un criminale di guerra bosniaco detto La Volpe. Hunt e Duck si incontrano a Sarajevo e Hunt coinvolge l'amico, e un giovane reporter in cerca di visibilità, Benjamin, nella caccia alla Volpe, di cui Hunt pare aver scoperto il nascondiglio. Quello che vuole non è uno scoop, ma vendetta.

