Tutto può succedere chiude, niente quarta stagione/ Fan in rivolta: Rita Dalla Chiesa si schiera con loro

Tutto può succedere chiude i battenti, niente quarta stagione/ Fan in rivolta per la decisione della Rai: anche Rita Dalla Chiesa si schiera con loro, ecco il suo messaggio.

08 agosto 2018 Valentina Gambino

Tutto può succedere chiude i battenti

Tutto può succedere chiude i battenti. La brutta notizia ha urtato non poco il sistema nervoso degli estimatori, tanto da sollevare una vera rivolta social. La serie TV trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Rai, ha concluso la sua esperienza dopo tre stagioni e 42 episodi. Lo scorso lunedì 6 agosto infatti, ha salutato il suo pubblico con l'ultima puntata che ha concluso con 2.716.000 telespettatori e il 15.7% di share. La fiction che racconta le vicende della ben nota serie americana dal titolo "Parenthood", ha visto scendere in pista un cast di tutto rispetto formato da: Pietro Sermonti, Camilla Filippi, Alessandro Tiberi e Maya Sansa. Dopo il suo debutto, ha conquistato una grande fetta di fan, ed anche la critica è stata decisamente clemente nei suoi confronti. Nonostante questa particolare parentesi positiva, la serie non vedrà la nascita di una quarta stagione. I numeri della terza infatti, non avrebbero assolutamente convinto, venendo giudicati appena sufficienti. Con molta probabilità, gli ascolti deludenti di Tutto può succedere, nascono dalla viva competizione che vi era su altri fronti. Tra Temptation Island (che questo anno è andata particolarmente bene) e i Mondiali di Calcio in Russia, la serie ha avuto molte difficoltà a decollare. Le precedenti stagioni infatti, erano state trasmesse sempre tra l'inverno e la primavera, portandosi a casa ascolti decisamente migliori. La decisione di mandarla in onda in piena estate infatti, non sembra essere stata vincente.

Rita Dalla Chiesa difende la fiction TV

“No, non ci sarà una quarta stagione e spiace anche a noi. Ma già all’inizio erano state programmate tre stagioni. La storia si conclude, ma è stata una bella avventura per tutti” ha detto il regista Lucio Pellegrino in un’intervista rilasciata a La Verità. Gli estimatori infatti, dopo la brutta notizia, hanno avuto delle reazioni tramite social. “E’ scandaloso non rinnovarla” ha protestato qualcuno, “Maledetti, era bellissima” hanno scritto altri utenti. Su Change.org è partita anche una petizione per convincere la Rai a cambiare idea. Anche Rita Dalla Chiesa ha detto la sua, mostrando dispiacere su Twitter: “Non ci sarà la continuazione di Tutto può succedere? Ma scherziamo? Non era mica una fiction, era vita vera. Ci siamo riconosciuti tutti nella famiglia Ferraro. Gli attori, tutti, nessuno escluso, sono stati bravissimi. Non ho mai avuto la percezione del raccomandato/a di turno. Sbagliano a non riproporla. E’ chiaro che se la metti d’estate gli ascolti calano un po’. Rivogliamo Tutto può succedere e la famiglia Ferraro”.

© Riproduzione Riservata.