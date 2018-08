UNA VITA / Anticipazioni 8 agosto: Leonor lascia Acacias 38, Pablo la fermerà?

Anticipazioni Una Vita, puntata 8 agosto: Pablo scopre che Leonor sta per partire per l'Africa e cerca di fermarla prima che sia troppo tardi. Ancora problemi per Mauro e Teresa.

08 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La telenovela Una Vita torna questo pomeriggio su Canale 5 con i suoi intrighi e le tante tragedie che da sempre la caratterizzano. In onda al posto di Beautiful già a partire dalle ore 13:40, il programma ambientato ad Acacias 38 concederà ampio spazio alle conseguenze per la morte di Tirso: Cayetana si rifiuterà di consegnare a Soler la lettera d'incarico per l'omicidio di Mauro e Teresa, motivo per cui l'uomo capirà le intenzioni della dark lady. Ora che il bambino è morto, lei può dirsi soddisfatta e non intende andare oltre con i suoi loschi traffici. Questo passo indietro della Sotelo Ruz, rappresenterà purtroppo un'imprevista battuta d'arresto per Mauro a pochi passi dall'obiettivo: se lei non darà tale richiesta a Soler, il poliziotto non avrà più tra le sue mani la prova finale che potrà permettergli di arrestare una volta per tutta la terribile donna. Cayetana riuscirà quindi a farla franca anche questa volta?

LEONOR LASCIA ACACIAS 38

Insieme alle trame relative a Cayetana e al suo desiderio di vendetta nei confronti di Mauro e Teresa, nella puntata di Una Vita di oggi assisteremo alla nuova separazione di Pablo e Leonor. Quest'ultima si preparerà a partire per l'Africa insieme a Mario Melero mentre Pablo sarà distrutto dopo la scoperta del tradimento della moglie. Sarà a questo punto che Hibiba cercherà di aprire gli occhi al fratello di Manuela, facendogli capire che Leonor non aveva altra scelta se non concedersi al suo crudele ricattatore. Seppur deluso e amareggiato, Pablo correrà ai ripari per cercare di fermare la moglie prima che sia troppo tardi. Dopo avere scoperto dalla stessa Hibiba che Leonor è ormai prossima a salpare per l'Africa, deciderà di mettersi alla sua disperata ricerca insieme a Liberto. I due non avranno tempo da perdere se vorranno evitare il peggio: riusciranno a raggiungere Leonor prima della sua definitiva partenza?

