Uomini e Donne/ Francesca Del Taglia, gravidanza agli sgoccioli: consigli per le future mamme (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Francesca Del Taglia sta per diventare mamma per la seconda volta: ecco i suoi consigli per le future mamme

08 agosto 2018 Anna Montesano

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Ormai la gravidanza di Francesca Del Taglia è agli sgoccioli. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e compagna di Eugenio Colombo, sta per mettere al mondo il suo secondo figlio. Il nome è già stato scelto: il bebè si chiamerà Zeno, nome che la coppia ha scelto per affiancarlo a quello di Brando, loro primo figlio. Francesca è felicissima e pronta a diventare mamma per la secondo volta e lo racconta al magazine di Uomini e Donne, dove ha deciso di dare anche alcuni consigli a chi, come lei, si appresta a diventare mamma. Il primo consiglio della Del Taglia alle future mamme è: "Non diventate schiave dei manuali o delle indicazioni su come affrontare il parto e la nascita del piccolino. - e ancora - Ascoltate le vostre sensazioni: quando si diventa mamma vengono da sé."

I CONSIGLI DI FRANCESCA PER LE FUTURE MAMME

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si focalizza anche sulle preoccupazioni delle future mamme e aggiunge: "La paura è sempre la stessa, sia che si tratti del primo figlio che del quarto. È normale affrontare con un po' di timore l'arrivo del bambino. Se vi sentite più stanche o il vostro corpo sta cambiando più del solito, cercate di affrontare tutto con serenità: pensate che dentro di voi e tra le vostre braccia avete la cosa più bella del mondo." Infine, ultimo ma importante consiglio: "Godetevi la vostra gravidanza e il parto. Basta affrontarli come se fossero una malattia! Lasciate stare le mamme terrorizzate, che stanno attente a tutto e temono il sole sulla pancia o l'ingestione di crostacei. Durante la gravidanza si può fare tutto, purché ci sia un minimo di accortezza. Basta affidarsi al ginecologo giusto."

