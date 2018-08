Uomini e Donne/ Tina Cipollari pronta alla svolta: un'opinionista "nuova" a settembre? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari pronta ad essere un'opinionista "tutta nuova"? Intanto torna al parlare del rapporto con Chicco Nalli

08 agosto 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tina Cipollari non lascerà il suo ruolo a Uomini e Donne! Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un possibile addio dell'opinionista dopo l'indiscrezione lanciata dal settimanale . La Vamp di Uomini e Donne, che ha di recente trovato l'amore, con Vincenzo, secondo il settimanale avrebbe pensato di lasciare il suo posto di opinionista proprio per godersi pienamente questo nuovo amore. I piani di Tina, invece, sono ben altri. La Cipollari riprenderà il suo posto e quest'anno potrebbe essere per lei quello del "cambiamento". Siamo infatti abituati a vederla "critica", in particolare con i protagonisti del Trono Over eppure, dopo la "pace" con Gemma Galgani e l'arrivo di un nuovo amore nella sua vita, Tina potrebbe mostrare il suo lato più dolce e sereno al pubblico di Canale 5. Sarà così?

TINA CIPOLLARI E IL NUOVO RAPPORTO CON CHICCO NALLI

La nota opinionista di Uomini e Donne ha confermato di non avere alcuna intenzione di abbandonare la sua posizione nel dating show di Canale 5. In primis, smentendo inoltre categoricamente di essere in dolce attesa. Lo ha fatto anche attraverso le pagine del settimanale Sono. Proprio attraverso queste pagine, la Cipollari ha voluto fare anche chiarezza su un altro punto: il rapporto con l'ex marito Chicco Nalli. C'è chi ha ipotizzato un riavvicinamento, paparazzandoli di recente insieme, ma Tina chiarisce: "L'ho incontrato per caso al mare, stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme - e ancora - Chicco lo vedo come un fratello. Rimane un bell'uomo ma non mi interessa più", Insomma, storia davvero chiusa.

© Riproduzione Riservata.