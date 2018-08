VIA DALLA PAZZA FOLLA/ Su Rai 3 il film con Carey Mulligan (oggi, 8 agosto 2018)

Via dalla pazza folla, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Carey Mulligan e Matthias Schoenaerts, alla regia Thomas Vinterberg. Il dettaglio della trama.

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST CAREY MULLIGAN

Via dalla pazza folla, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 21,15. Via dalla pazza folla è una pellicola drammatica prodotta nel 2015 e diretta da Thomas Vinterberg e si basata sul romanzo dal titolo omonimo scritto da Thomas Hardy. La sceneggiatura è invece a cura di David Nicholls, mentre le musiche sono di Craig Armstrong. La protagonista è invece Carey Mulligan, al fianco di attori del calibro di Matthias Schoenaerts, Juno Temple, Tom Sturridge, Jessica Barden, Hilton McRae e Harry Peacock. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VIA DALLA PAZZA FOLLA, LA TRAMA DEL FILM DRAMATICO

La trama di Via dalla pazza folla si concentra sulla vita della giovane orfana Bathsheba Everdene. Quando la protagonista accetta di trasferirsi a casa della zia, conosce Gabriel, un uomo di sani principi che gestisce una fattoria in cui alleva pecore e che si innamorerà perdutamente della ragazza. Bathsheba tuttavia nutre solo del profondo affetto per Gabriel, così rifiuta la sua proposta di matrimonio sottolineando di avere un carattere troppo ribelle per poter essere domato. A causa della morte improvvisa del suo gregge, Gabriel finisce poi in disgrazia e cerca di offrirsi come lavoratore altrove, riuscendo a proporsi come pastore in una fattoria di Bathsheba, che l'ha appena ricevuta come eredità dallo zio defunto. In seguito, la ragazza ha un incontro fatale con il vicino di terreno William Boldwood, che chiederà la sua mano. Anche in questo caso Bathsheba rifiuta la proposta, ma William le chiede comunque di riflettere sulla sua risposta. Intanto, Frank Troy sta vivendo il giorno più felice della sua vita, in attesa di sposarsi con la cameriera Fanny. La attenderà tuttavia invano a causa di un evento fortuito, che spingerà il militare a cercare la sua anima gemella. L'incontro fra Frank e Bathsheba farà credere alla ragazza di aver finalmente trovato l'uomo con cui condividere la sua vita, sceglierà infatti di sposarlo. Gabriel tuttavia crede che stia facendo un grosso errore, a causa di alcune voci sul suo conto.

