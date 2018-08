WANDA NARA ACCUSA MAXI LOPEX / "Non versa l'assegno di mantenimento", l'attaccante risponde piccato

Wanda Nara ha accusato il suo ex, Maxi Lopez, di non aver versato gli alimenti ai suoi tre figli. Piccata la reazione di lui, che ha risposto a mezzo social...

08 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Sono volate ancora una volta scintille tra Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, e il suo ex marito, Maxi Lopez. L'attuale signora Icardi, infatti, nei giorni scorsi ha tuonato contro il padre dei suoi tre figli colpevole, a suo dire, di essere in ritardo con gli assegni di mantenimento che spettano ai loro tre bambini; in particolare, rispondendo ad alcune domande che i suoi fan le hanno posto suoi social, Wanda Nara ha dichiarato quanto segue: "Il mio ex non versa assegni di mantenimento per i nostri tre figli? No, ma non ne abbiamo bisogno e va bene così". A interessarsi alla vicenda, oltre ai media italiani, anche quelli brasiliani, particolarmente attenti a tutto ciò che riguardi Maxi Lopez, da qualche settimana tra le file del Vasco de Gama, in Brasile. L'attaccante, si legge però su Golssip.it, non è rimasto con le mani in mano e, in seguito alle accese dichiarazioni rilasciate dalla sua ex, ha scelto di replicare attraverso il suo profilo ufficiale.

L'ATTACCANTE RISPONDE SUI SOCIAL

Accusato di non aver corrisposto a Wanda Nara gli assegni di mantenimento per i suoi tre figli, Maxi Lopez si è difeso pubblicando su i social una risposta piuttosto piccata: "150mila euro all’anno per prendere la zuppa e continuare a mangiare l’ossobuco milanese". Con la sua dichiarazione, postata tra le Story di Instagram, l'ex del Milan e del Catania ha cercato di replicare alle parole al vetriolo riservategli dalla sua ex, ammettendo di versare, contrariamente a quanto riferito da Wanda Nara, l'ammontare di circa 50 mila euro all'anno per ogni bambino. La coppia, che si è separata nel novembre del 2013, ha infatti 3 figli, Valentino Gastón, nato nel 2009, Constantino, nato nel 2010 e Benedicto, nato nel 2012. Il botta e risposta al vetriolo, che ha interessato i due ex coniugi, è stato catturato nei giorni scorsi da O Globo, giornale brasiliano con sede a Rio de Janeiro, e nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo.

