6 BULLETS/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 9 agosto 2018)

6 Bullets, il film thriller in onda su Rai 4 oggi, in serata. Nel cast ci sono Jean Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna Louise Plowman, alla regia Ernie Barbarash.

09 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JEAN CLAUDE VAN DAMME

6 Bullets, il film thriller in onda su Rai 4 oggi, giovedì 9 agosto 2018 alle ore 22,40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2012 dalla casa cinematografica Rodin Entertainment mentre la distribuzione nei botteghini di tutto il mondo è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia è stata affidata a Ernie Barbarash mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e redatti da Evan Law e Chad Law. Nel cast figurano attori piuttosto conosciuti come nel caso di Jean Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna Louise Plowman e Kristopher van Varenberg. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

6 BULLETS, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Samson è un combattente di origini belghe che si è arruolato nella leggendaria legione francese il che gli ha permesso di sottoporsi ad un programma di addestramento particolarmente duro apprendendo tutti i segreti della sopravvivenza in situazioni climatiche ed ambientali piuttosto complesse anche in presenza di nemici molto più numerosi. L'uomo inoltre è diventato un vero e proprio esperto di arti marziali il che gli offre tantissimi benefici in tutte le azioni e missioni militari che ha dovuto svolgere nel corso della propria carriera militare. Una volta messosi alle spalle una grande esperienza con la legione francese Samson è tornato ad essere un civile ed ha deciso di portare avanti una professione che mettesse in risalto le proprie capacità e nello specifico è diventato un esperto professionale di rapimenti. In particolare ha sviluppato uno studio per riuscire ad analizzare i comportamenti dei rapitori di minori allo scopo di offrire tutta l'assistenza e la consulenza necessaria ai genitori per riuscire ad abbracciare i propri amati bambini. Nel corso degli anni ha portato a termine diversi salvataggi il che gli ha permesso di diventare piuttosto famoso nell'ambiente. In ragione di ciò viene contattato da un esperto di arti marziali il quale si trova in un periodo particolarmente difficile della propria vita per via del rapimento dell'amato figlio. L’'uomo non ha voluto contattare le forze dell'ordine temendo delle ritorsioni sul proprio figlio per cui si affida totalmente a Samson per il quale ha così inizio una straordinaria avventura nella quale dovrà fare leva su tutte le proprie capacità.

