Andrea Delogu/ “A 13 anni ho presentato il concerto di Cristina D’Avena, da allora amo questo lavoro”

L'autunno di Andrea Delogu sarà ricco di impegni. Per lei quattro programmi da condurre, ma il suo amore per questo mestiere è infinito. La prima volta su un palco, per Cristina D'Avena

Andrea Delogu, impegnata per quattro programmi

Conduttrice televisiva e radiofonica con una voce difficile da dimenticare. Lei è Andrea Delogu e per questa nuova stagione si dedicherà in più fronti riguardo il piano televisivo. Numerosi sono i programmi da lei condotti e tutti molto differenti tra loro, da Parla con lei a Dance Dance Dance. Da settembre, il 15, Andrea lavorerà al fianco di Gabriele Corsi per “Quelli che il sabato”, programma di Rai2 sul campionato di calcio di Serie B. “Conosco il gioco – ha spiegato la conduttrice a Libero Quotidiano – in tre ore e mezza dovrò raccontare tutto quello che succede sui campi. Saremo in onda dal 15 settembre, ma già da giugno sfoglio ogni mattina i giornali per leggere le notizie sulla Lega B”. Oltre a questo importante progetto, Andrea Delogu si dedicherà a una nuova edizione si Stracult che riprenderà il 30 agosto; ma su questo progetto sembra abbastanza pronta: “Quello è un programma che ha come nota vincente proprio il fatto che non è preparato, non abbiamo scaletta e a volte gli ospiti arrivano all’ultimo momento”.

IL PROGETTO CON RENZO ARBORE

L’autunno di Andrea Delogu sarà davvero ricco: durante la presentazione dei palinsesti Rai ha, inoltre, scoperto di essere stata ancora scelta da Renzo Arbore per presentare “Guarda… stupiscimi”, due puntate sulla canzone umoristica previste per dicembre. “È stato una sorpresa. Dobbiamo ancora iniziare a lavorarci. Con Renzo non si fanno riunioni, ma cene a casa sua per chiacchierare, in questo modo si crea un rapporto di confidenza e davanti alle telecamere improvvisamente viene fuori la magia”. La conduttrice, in tutti i suoi progetti non vuole abbandonare la radio, anche se è consapevole che probabilmente avrà meno tempo per lavorarci. Il suo amore per la conduzione arriva dalla più giovane età: “A 13 anni, quando ho presentato il concerto di Cristina D’Avena a Rimini perché non c’era il presentatore: ho sentito la mia voce nelle casse e ho visto la gente in piazza che mi dava retta”.

