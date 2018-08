ANGELINA JOLIE E IL DIVORZIO DA BRAD PITT/ La risposta del legale dell'attore: "soldi ai figli e non solo!"

Angelina Jolie fa la guerra a Brad Pitt, anche il suo avvocato la molla perché considerata troppo ostile nei confronti del divorzio: “Vuole uccidere ogni rapporto…”.

09 agosto 2018 - agg. 09 agosto 2018, 9.50 Valentina Gambino

Angelina Jolie e Brad Pitt

La guerra continua e se i panni sporchi non si lavano più in famiglia sembra proprio che Brad Pitt abbia voglia di dire la sua sulle polemiche che lo stanno travolgendo in queste ore. Dopo le accuse di Angelina Jolie, l'attore ha risposto tramite il suo legale che proprio ieri ha emesso una dichiarazione in tribunale che diceva di aver pagato più di 1,3 milioni e di aver prestato 8 milioni alla Jolie per aiutarla a comprare una casa. I documenti hanno aggiunto che le affermazioni dell'attrice erano "uno sforzo sottilmente velato per manipolare la copertura dei media". Il comunicato confuta le dichiarazioni della Jolie che affermava che l'ex marito non ha mai pagato gli alimenti ai figli dopo la separazione. A quanto pare la cosa sta ormai occupando le pagine di tutti i giornali e sembra proprio che la Jolie abbia voglia di chiudere la pratica del divorzio entro la fine di quest'anno senza più voltarsi indietro mentre qualche mese fa Pitt aveva rivelato che lui e la moglie avevano deciso di abbandonare "l'odio al vetriolo" e lavorare insieme per risolvere i loro problemi. Se i presupposti sono questi, c'è qualcosa che non va... (Hedda Hopper)

Angelina Jolie sul piede di guerra

Angelina Jolie è nuovamente sul piede di guerra. La particolare questione legata al divorzio continua a tenere banco. Secondo ciò che si legge su Daily Mail, pare che Brad Pitt non abbia mai pagato gli alimenti ai figli, nell'arco dei diciotto mesi passati dopo l'annuncio ufficiale del divorzio. Proprio per questo, la famosa attrice avrebbe chiesto ai giudici di costringere il suo ex ad assolvere tutti gli obblighi finanziari che per legge gli spettano. Secondo i legali di Pitt invece, l'attore avrebbe pagato tutto in maniera costante e puntuale. Per la Jolie, la richiesta è una questione puramente di principio anche perché, il suo patrimonio personale è stimato intorno alla bellezza di 160 milioni di dollari. Quando le cose hanno preso una brutta piega, i figli Maddox, Pax, Shiloh Nouvel, Zahara, Vivienne e Knox erano stati allontanati dal padre considerato violento. Durante un volo privato infatti, si dice che proprio Pitt avrebbe dato uno schiaffo al figlio maggiore provocando l'ira di Angelina che, successivamente avrebbe chiesto il divorzio senza pensarci due volte.

Angelina Jolie mollata dal suo avvocato, ecco perché

Pare inoltre che, sul divorzio, la questione legata agli alimenti avrebbe messo un freno anche a qualsiasi altro andamento e consenso verso la rivoluzione definitiva del loro matrimonio. Attualmente in fase di “pausa”, anche la divisione dei beni comuni. Angelina Jolie, secondo ciò che riporta UsWeekly, sarebbe talmente infuriata con Brad Pitt da non sopportare che lui possa anche solo ottenere l’affidamento congiunto dei figli. “Ostile”, la definisce una fonte vicina all’ex coppia più invidiata di Hollywood. Questo suo comportamento “guerrigliero” avrebbe anche provocato la rottura definitiva con l’avvocatessa Laura Wasser, un vero pezzo da novanta per quanto riguarda i casi di divorzi vip, che ha abbandonato la causa: “Vuole uccidere ogni tipo di rapporto di Brad con i suoi figli”, avrebbe confidato senza mezzi termini. La fine di questo caso – ad oggi – sembra davvero molto lontana.

