Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano?/ Michelle Hunziker insegna: anche lei sposa a 21 anni

09 agosto 2018

Aurora Ramazzotti come la madre Michelle Hunziker? A quanto pare non è solo nel mondo dello spettacolo che la figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti potrebbe seguire le orme della madre. La Hunziker aveva 21 anni quando nel '98 sposò il marito Eros Ramazzotti e lo stesso potrebbe succedere alla figlia che, proprio alla stessa età, potrebbe presto sposare il noto fidanzato Goffredo Cerza. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, parla di un matrimonio ormai vicino e tutto perché i due hanno deciso di andare in vacanza tra i Caraibi e Miami parlando di "prove generali di luna di miele" e dicendosi certi che, al rientro, arriverà proprio la conferma con tanto di annuncio ufficiale. Al momento si tratta solo di voci visto che Aurora Ramazzotti non ha mai parlato di nozze in tenera età ma, alla luce dell'esperienza fatta dalla madre, che sembra ricordare con affetto il suo matrimonio con Ramazzotti, potrebbe davvero pensarci.

MATRIMONIO IN ARRIVO PER LA BELLA AURORA?

Alla luce delle ultime esperienze in tv insieme il rapporto tra Aurora e la madre Michelle Hunziker è diventato sempre più stretto e i loro continui siparietti sui social non fanno altro che far pensare proprio che possa essere lei ad aver consigliato alla figlia di buttarsi. Il loro rapporto è sicuramente paritario e non solo quello classico tra madre e figlia e il fatto che le due possano sposarsi alla stessa età non fa che diventare tutto più "romantico", quasi scritto nel destino. Le supposizioni e i rumors lasceranno spazio e tempo ad Aurora di smentire o confermare queste voci e lanciare la notizia di questa fine estate?

