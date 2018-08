BOOMDABASH E LOREDANA BERTÈ/ Video: “Il brano è strepitoso e loro sono eccezionali” (Battiti Live 2018)

Boomdabash e Loredana Bertè si esibiranno a Battiti Live 2018 con la canzone “Non ti dico no”, uno dei brani più amati della stagione…

09 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Loredana Bertè e i Boomdabash

Nato dalla collaborazione fra i Boomdabash e Loredana Bertè, "Non ti dico no" è uno dei brani più ascoltati dell'estate. Ma da cosa è nata questa featuring che ha dato alla luce uno dei tormentoni più amati della stagione? A rispondere a questa domanda è stata la band salentina, che nel backstage di Battiti Live 2018 ha concesso una breve intervista a Norbaonline.it: "Eravamo in studio, ci siamo detti 'proviamo a collaborare con Loredana Bertè', ovviamente noi siamo da sempre grandi fan, ma all'inizio abbiamo detto 'figurati se Loredana collabora con noi". A pochi passi da loro, però, l'artista calabrese ha confermato di non aver esitato un attimo ad accettare le loro offerta, rendendosi subito disponibile a dare il via alla collaborazione: "Io ho detto sì subito, quando si registra?". Una featuring accolta con grande entusiasmo, quindi, da Loredana Bertè, che questa sera sarà sul palco di Battiti Live per la prima volta in assoluto, così come l'artista ha confermato a NorbaOnLine: "Mi mancava proprio, è elettrizzante, una bomba!".

"I BOOBDABASH? SONO ARTISTI SUPERBI"

"Questa contaminazione mi ha fatto veramente felice, perché il brano è strepitoso e loro sono eccezionali, bravissimi, incredibili. Oltre a essere dei bravi ragazzi - sono un amore di ragazzi - sono artisti superbi". È con queste parole che Loredana Bertè, raggiunta da NorbaOnLine nel backstage di Battiti Live 2018, ha commentato la featuring che, nelle ultime settimane, l'ha vista diventare regina dei tormentoni dell'estate. “Non ti dico no”, infatti, è un brano che sta riscuotendo un grande successo e che si candida ufficialmente a diventare il tormentone più amato della stagione. "Ci possono superare solo i Boomdabash da soli", ha dichiarato con un pizzico di ironia l'artista calabrese, che attribuisce proprio all'impegno della band salentina il successo ottenuto nelle ultime settimane: "Sono degli artisti eccezionali". A contribuire alla riuscita del brano, anche una serie di sonorità che sembrano ricordare "E la luna bussò", caratteristiche fortemente ricercate proprio da Loredana Bertè: "È stato voluto, loro hanno accettato molto volentieri e figurati io: impazzita".

LOREDANA BERTÈ: "HO FINITO DI REGISTRARE IL MIO NUOVO ALBUM"

Questa sera, nella seconda tappa di Battiti Live 2018, Loredana Bertè e i Boomdabash si esibiranno sulle note del successo dal titolo "Non ti dico no". Ad attendere gli artisti, però, ci sono molteplici progetti musicali, ricordati, nel corso di un'intervista rilasciata a NorbaOnLine dalla diva calabrese: "Ho finito di registrare il mio nuovo album, che uscirà a settembre, ci sono firme prestigiosissime, Curreri, Fossati e gli altri che di solito collaborano con me e ci sono anche loro". Loredana Bertè , infatti, oggi non si separa mai dalla band salentina e, anche nel corso delle sue esibizioni da solista, fa in modo che i Boomdabash si esibiscano assieme a lei: "Dal vivo con il mio gruppo - perché sono in tournée - la faccio ("Non mi dire no", ndr) ed è una cosa pazzesca, perché dietro ho il video con loro, quindi è come se fossimo insieme sullo stesso palco". Se volete visualizzare in anteprima l'esibizione realizzata a Lecce dai Boomdabash e Loredana Bertè, potete cliccare qui.

