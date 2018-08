Barbara d'Urso pronta per la politica?/ Alle sue colleghe: "Costruisco castelli con le pietre che mi tirano"

A poche settimane dal ritorno in tv nel pomeriggio e in prime time, Barbara d'Urso si racconta a Panorama parlando degli attrici con le colleghe e della discesa in politica

E' una lunga intervista quella in cui Barbara d'Urso si racconta parlando del suo ritorno in tv, dei suoi progetti ma anche di tutto quello che di lei dicono, i pettegolezzi delle colleghe e la stima che ha per Maria De Filippi ma anche la possibilità che il suo prossimo passo possa essere quello verso la politica. Insomma, non manca niente nelle domande e nelle risposte pubblicate da Panorama che ha avuto il merito di raccontare una donna complessa, una grande lavoratrice e un personaggio che divide e fa discutere. L'unica cosa certa è che o la si odia o la si ama e lei stessa conferma "Ci sono o ci faccio? Io sono vera". Il nocciolo della questione è che Barbara d'Urso è così come si vede, con le sue fastidiose faccette, con le sue lotte ma anche con la sua energia e la sua vitalità.

LA STIMA E LO SCONTRO CON LE COLLEGHE

La sua giornata inizia prestissimo e finisce tardissimo, i suoi ideali e i suoi punti fermi sono sempre gli stessi, da buona donna del Sud, e allora perché tutte queste critiche? La stessa d'Urso nell'intervista racconta: "Su di me se ne sono inventate di tutti i colori... Su alcune, quando me le hanno raccontate, non ci ho dormito la notte". La conduttrice non scende nel dettaglio ma sicuramente, dopo le delusioni, ha deciso bene di voltare pagina e guardare avanti facendo tesoro di quello che dicono di lei o su di lei: "Alla fine, negli anni, ho imparato a costruire castelli con le pietre che mi tirano addosso". L'unica conduttrice che sembra essere degna della sua stima è Maria De Filippi mentre le donne che lavorano come volontarie, come dottoresse e tutte coloro che si prodigano per gli altri sono sicuramente le sue preferite, quelle per cui ama battersi e che saluta in apertura e chiusura dei suoi programmi.

LA DISCESA IN POLITICA

A quanto pare, però, Barbara d'Urso sa bene parlare anche di politica. Molti protagonisti del nostro panorama hanno scelto lei e il suo salotto per raccontarsi portando a galla anche aspetti più privati e intimi della loro vita e lei stessa potrebbe davvero andare verso la politica in futuro: "I politici vengono da me perché li metto a loro agio. E' diverso. Faccio anche domande scomode ma non li attacco. Li metto nelle condizioni di rispondere". Proprio parlando di politica, dei politici che si sono alternati nel suo salotto e il successo ottenuto parlando di progetti concreti, la stessa d'Urso rilancia: "La politica mi appassiona, innanzitutto come cittadina che ama il proprio Paese. Poi mi informo, leggo, mi applico. Ho pensato di candidarmi, ma magari tra qualche anno. Me lo chiedono in tanti". Ma quando le si chiede da quale parte si candiderebbe sorvola dicendosi pronta a scegliere in base a come andrà questa legislatura.

