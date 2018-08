Battiti Live 2018, Lecce/ Cantanti e diretta seconda tappa:. Loredana Bertè, Ghali e Luca Carboni i più attesi

Battiti Live 2018 torna in onda oggi, giovedì 9 agosto, su Italia 1, con la seconda tappa da Lecce. Sul palco Loredana Bertè, Ghali, Luca Carboni e il fenomeno Mihail.

09 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Battiti Live 2018

Dopo la prima serata che ha incollato davanti ai teleschermi 1.162.000 spettatori pari al 7.3% di share, oggi, giovedì 9 agosto, alle 21.20 su Italia 1, va in onda la seconda tappa del Battiti Live 2018. La kermesse musicale di Radionorba che, ogni estate, porta nelle più belle piazze della Puglia e della Basilicata i grandi nomi della musica italiana e internazionale, dopo Ostuni, resta in Salento. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci conducono la seconda tappa del Battiti Live 2018 da piazza Libertini, una delle più belle di Lecce. Ad affiancare i due conduttori ci sarà come sempre la giovanissima Mariasole Pollio che farà da tramite tra il pubblico e i cantanti raccogliendo le domande della gente per gli artisti che animeranno la serata. Presenza fissa dell’edizione 2018 del Battiti Live, inoltre, è Gabry Ponte che, anche questa sera, tra una pausa e l’altra, farà ballare tutti con la sua musica.

I CANTANTI DELLA TAPPA DI LECCE

Il Battiti Live non delude mai e questa sera, sul palco di Piazza Libertini, a Lecce, ci saranno tantissimi artisti che faranno vivere una setata indimenticabile al pubblico di Italia 1. A scatenare tutti sarà il ritmo di Takagi e Ketra che, con Giusy Ferreri si esibiranno sulle note di “amore e capoeira”. Per gli amanti del rap ci sarà uno dei nomi di spicco del momento ovvero Ghali seguito dal rapper emergente Capo Plaza. E ancora, tra le voci femminili spicca la presenza di Dolcenera mentre tra gli artisti più attesi c’è sicuramente Loredana Bertè che eseguirà la hit “Non ti dico no” con Boomdabash. E, infine, sul palco del Battiti Live arriveranno Luca Carboni, Mario Biondi e i Dear Jack, tornati protagonisti della musica italiana con il nuovo album “Non è un caso se…”, anticipato dall’uscita del singolo “Non è un caso se l’amore è complicato”.

MIHAIL E’ L’OSPITE INTERNAZIONALE

In ogni tappa del Battiti Live 2018, oltre ai grandi nomi della musica italiana c’è anche un grande ospite internazionale. Sul palco di Lecce arriverà così il fenomeno musicale Mihail che si esibirà sulle note di “Who You Are”. Classe 1990, Mihail è nato in Russia da una famiglia di origini moldave per poi trasferirsi in Romania. Si avvicina alla musica quando aveva solo sette anni. Raggiunge il successo in Romania con le canzoni “Dans nocturn” e, soprattutto, “Ma Ucide Ea”. Il successo internazionale arriva nel 2018 con il brano “Who you are” il cui videoclip è stato girato sul Lago Tarnita in Transilvania.

