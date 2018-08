Belen Rodriguez ko ad Ibiza al compleanno di Iannone/ "Tutto Bene?": la showgirl risponde così

Belen Rodriguez finisce ko ad Ibiza durante la festa di compleanno del fidanzato Andrea Iannone. Il fratello Jeremias chiede: "tutto bene?". E lei risponde così.

09 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez - Screenshot da video Instagram

Belen Rodriguez si diverte in quel di Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze con tutta la sua famiglia. Sull’isola spagnola, la showgirl argentina ha anche ritrovato il feeling con il fidanzato Andrea Iannone con il quale ha vissuto un periodo di allontanamento qualche mese fa. La crisi, però, è acqua passata. Tra Belen e il pilota procede tutto a gonfie vele e, tra un tuffo e l’altro, i due si sono divertiti concedendosi anche una festa per il compleanno di Iannone. Oggi, il pilota compie 29 anni e la Rodriguez ha regalato al fidanzato una grande festa a cui hanno partecipato parenti e amici. Nel corso della serata, la showgirl, stremata, si è stesa sul pavimento. Prontamente immortalata dal fratello Jeremias, ha messo in mostra le sue splendide gambe. “Tutto bene?”, chiede Jeremias ricevendo un pollice alzato come risposta. Il tutto, mentre Andrea Iannone improvvisava qualche passo di danza sotto gli occhi della splendida fidanzata, del cognato Jeremias e del fratello Angela, presente alla festa con la fidanzata Caterina e l’amico Giacomo.

BELEN RODRIGUEZ, LA DEDICA AD ANDREA IANNONE PER IL COMPLEANNO

Nella villa in cui Belen e Iannone stanno trascorrendo le vacanze, oggi è un giorno di festa. La showgirl argentina ha approfittato del compleanno del fidanzato per pubblicare una foto di coppia dopo mesi dall’ultima volta. “Feliz cumpleaños a te, e che ogni cosa possa essere come tu desideri...... meriti tutto il meglio di tutto, già sai....”, ha scritto la showgirl confermato la ritrovata armonia con il fidanzato. Belen, dunque, smaltiti i postumi della festa a base di musica, cibo e bevande spagnole, ha scelto di condividere con i propri followers una foto del suo privato rispondendo ai rumors che la vorrebbero perennemente in crisi con il pilota. Anche il fratello di Andrea ha scritto una dolce dedica al pilota: “Oggi ne compi 29... Un numero che va oltre tutto e tutti... un numero che ci rappresenta... un numero che ci lega... #happybirthday #maniac".

