Bianca Atzei e Jonathan Kashanian / La cantante chiarisce il loro rapporto con una dedica su Instagram

Cosa c'è tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian? La cantante, su Instagram, scrive una dedica per lui e chiarisce quali sono i suoi sentimenti. Ecco il messaggio

09 agosto 2018 Anna Montesano

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian

Cosa c'è tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian? In molti se lo sono chiesti di fronte all'evolversi del loro rapporto dopo l'avventura che hanno condiviso all'Isola dei Famosi 2018. Molti hanno intuito che tra i due potesse esserci del tenero ma i diretti interessati non si sono mai esposti in merito. Se non che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Bianca Atzei ha dichiarato: "Sono felicemente single. Sto una pacchia e frequento solo i miei amici". Poche ore fa, su Instagram, la cantate ha pubblicato alcuni scatti che la vedono tra le braccia di Jonathan, chiarendo una volta per tutte quali sono i suoi sentimenti per lui.

BIANCA ATZEI È SINGLE?

"Sapere che c’è chi vuole prendersi cura di te e anche se hai poco tempo da dedicargli senti che ti sostiene e ti ti vuole bene. - scrive Bianca su Instagram - La complicità e la sensibilità di due destini che si uniscono P.s. Oggi mi son svegliata romanticissima.... e @jonathankash smettila di stare in vacanza #lagelosia #bellino". Un grande affetto quello che lega Bianca e Jonathan, una bellissima e profonda amicizia, coltivata già durante l'avventura all'Isola dei Famosi. Recentemente, Bianca Atzei è tornata anche a parlare della relazione con Max Biaggi, dichiarando: “All’inizio l’ho presa come un lutto, poi ti fai forza e lo superi. L’amore è la cosa più bella del mondo, è importante crederci anche per dare un esempio a chi non l’ha trovato. Se c’è stato un legame forte bisogna avere rispetto. Ma ormai non è più un mio problema”. Bianca Atzei è felice e ha superato i momenti più bui.

© Riproduzione Riservata.