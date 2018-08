Bobby Solo/ Video, Veronica Satti ha riabbracciato il papà e ha conosciuto il nuovo fratellino

Bobby Solo, settimana scorsa, ha incontrato la figlia Veronica Satti, dopo quindici anni di lontananza. Il cantante le ha presentato la sua famiglia: la compagna e il figlio

Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica

La promessa fatta all’interno del Grande Fratello, Bobby Solo, l’ha mantenuta. Una settimana fa lui e la figlia, Veronica Satti si sono nuovamente incontrati, dopo quindici anni lontani l’uno dall’altra. La ragazza, come aveva raccontato, aveva deciso di entrare nel reality di Canale 5 con lo scopo di mettersi in buona luce e attirare l’attenzione del papà. Gli sforzi non sono stati vani e proprio la scorsa settimana il cantante e la ex gieffina si sono incontrati all’hotel Ergife di Roma, lontani dalle telecamere come desiderava Bobby Solo. I due si sono incontrati, abbracciati, hanno scattato foto e girato video insieme. Per l’occasione, Veronica ha conosciuto anche la parte restante della famiglia: la nuova compagna del padre, Tracy Quade, hostess di origini coreane e americane, e il loro bambino, Ryan.

LA SATTI: UN MATRIMONIO E UN PAPA’

Il sogno di Veronica Satti è stato realizzato. I quindici anni di lontananza dal padre non potrà mai recuperarli, ma oggi può definirsi felice di questo nuovo avvicinamento. La vita della Satti sembra spumeggiante sotto ogni punto di vista. La sua storia d’amore con Valentina procede: la fidanzata le ha chiesto di sposarla. “Io abito a Genova, lei a Roma – ha spiegato a Oggi – ma stiamo cercando casa a Milano per convivere. Valentina mi ha regalato l’anello di fidanzamento: ci piacerebbe sposarci il prossimo anno”. Nel frattempo si dedica alla riconciliazione con il padre che sembra essere all’insegna della riservatezza, Bobby Solo non ha intenzione di rilasciare nessuna dichiarazione. “Divulgherò ogni notizia attraverso i social network, dopo esperienze negative con vari giornali che hanno travisato le nostre risposte”.

