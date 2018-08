CAPO PLAZA / Video, a Lecce con la sua hit 'Non cambierò mai': "Sono un ragazzo che ha rincorso i suoi sogni"

Capo Plaza sarà uno degli indiscussi protagonisti della serata di Battti Live, in onda questa sera su Italia 1. Il giovane esponente della musica trap canterà 'Non cambierò mai'.

09 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Capo Plaza

Ci sarà anche Capo Plaza nella tappa di questa sera di Battiti Live, in onda su Italia 1. Il giovane rapper italiano, classe 1998, si esibirà nella sua hit 'Non cambierò mai' davanti a centinaia di giovani che ne conosceranno ogni singola parola (clicca qui per vedere il video). Lui stesso, intervistato da Radionorba, ha espresso la sua soddisfazione e sorpresa per il successo ottenuto e che gli ha valso la prima posizione della classifica Fimi con il suo primo album ufficiale '20'. In seguito alla sua performance a Lecce, Capo Plaza ha dichiarato: " È stata una bomba, non me l'aspettavo. È un emozione, sono un ragazzo che ha rincorso i suoi sogni. Vedere i miei coetanei cantare è la cosa più bella al mondo". Complimenti anche per la kermesse ideata da Radionorba: "Il palco di Battiti è caldissimo, non mi aspettavo così tanto". E sul futuro: "Stiamo lavorando per altre canzoni, la trap non è solo per giovani. Si lavora per migliorare".

IL SUCCESSO DI CAPO PLAZA

Capo Plaza è uno dei volti nuovi della musica trap italiana: il videoclip 'Tesla', che vede ospite l'amico Sfera Ebbasta, ha raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube e il cd '20' si è gudagnato un disco d'oro, a conferma del grande successo che sta avendo in tutta Italia. Risultati che sorprendono lo stesso rapper, che solo qualche giorno fa ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo percorso: "Un ringraziamento speciale a tutta la mia famiglia-scrive-ti amo mamma, ti amo papà, ti amo Erika. Grazie ad Ava, al mio fianco in questo progetto. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio e sapevamo di potercela fare, eravamo due ragazzi con un semplice studio e un sacco di idee. Ti voglio bene fratello, quello che hai fatto per me non lo scorderò mai". Parole importanti anche per i colleghi che lo hanno aiutato: "Un ringraziamento a Sto Records, che mi ha aiutato a crescere e a migliorarmi sempre di più, a Ghali, Antonio, Amed, Ruth e a tutto il team, nessuno se lo aspettava eppure siamo qui. Questo è 20, questo sono io, questo disco è per la mia città, per il mio quartiere, per la mia gente. Per andare lontano bisogna ricordarsi da dove si viene. Salerno per sempre con me. Questo è solo l'inizio"

© Riproduzione Riservata.