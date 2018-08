Caterina Balivo contro Maria De Filippi/ Vieni da me perderà con Uomini e donne? "Lei è come Cr7 ma..."

Lo scontro con Maria De Filippi non le fa paura ma la spinge a dare il massimo mentre il promo vip di Vieni da Me crea tante aspettative, come sarà il nuovo anno di Caterina Balivo?

09 agosto 2018 Hedda Hopper

Caterina Balivo

Sarà difficile tenere testa a Maria De Filippi ma Caterina Balivo ha pensato bene di accettare lo scontro con la sanguinaria tornando su Rai1 dopo otto anni alla guida del suo nuovo programma, Vieni da me. L'annuncio ha fatto felici i fan della conduttrice per la promozione su Rai1 ma, a conti fatti, non sappiamo bene se questo sia un bene o un male. E' vero, la Balivo è abituata ad andare in onda a quell'ora ma sicuramente gli ascolti su Rai2 sono più "permissivi" di quelli di Rai1 ma questo non sembra spaventarla. In una lunga intervista a Il Corriere della Sera, la Balivo parla dello scontro con Uomini e donne e con Maria De Filippi e rivela: "Lei è coma la Juventus di Cristiano Ronaldo, è una corazzata, ma questo sarà uno stimolo a fare il meglio possibile". A quanto pare il loro sarà uno scontro "sano" tanto che la Balivo sarebbe pronta a fare un corso intensivo con la sanguinaria per imparare il meglio e "rubare" le sue tecniche.

UN SANO SCONTRO CON LA DE FILIPPI, MA GLI ASCOLTI?

In particolare, nella stessa intervista torna sulla De Filippi e rilancia: "Siamo due conduttrici diverse. Con lei mi piacerebbe fare degli stage segreti, farmi dare consigli, avere un mentore che conosce a fondo la televisione e la sa fare benissimo". Questo non basterà di certo a intaccare il successo di Uomini e donne visto che la Balivo andrà in onda proprio nello stesso orario in cui lo farà il programma della De Filippi parlando di gente comune e di vip gli stessi che hanno "posato" per lei nel nuovo promo che ha già fatto il giro del web e dei social. In particolare, Orietta Berti, Amadeus e la moglie Giovanna, Giancarlo Magalli, sono questi alcuni dei vip che hanno preso parte al promo che alza il sipario su quello che sarà il programma (cliccate qui vederlo) tra notizie da annunciare al mondo, segreti da svelare o sorprese ai cari da fare: "L'idea è quella di fare intervite con un linguaggio più ironico e irriverente mettendo i personaggi famosi sulla graticola [...] sarà un porto di mare dove attraccheranno barche, barchini e barconi". La metafora ha reso l'idea, ma quale sarà il risultato?

