Chiara Ferragni e Fedez / Leone ascolta Ivana Spagna e sorride, il rapper: “È in estasi”

Direttamente da Ibiza, Fedez e Chiara Ferragni continuano a condividere i filmati delle loro vacanze e del piccolo Leone, il quale, nel pomeriggio di ieri…

09 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Il piccolo Leone Lucia Ferragni ha già dimostrato di avere dei gusti musicali ben precisi: nelle scorse settimane, infatti, ha fatto il giro del web il filmato che lo ritraeva nel bel mezzo di un improvviso rigurgito, avvenuto proprio in concomitanza dell’ascolto di un brano cantato da Fedez. Sulla questione, nei giorni scorsi, si è ironizzato non poco, ma, nelle ultime ore, il figlio di Chiara Ferragni ha espresso nuovamente il suo parere in fatto di musica e, ascoltando “Il cerchio della vita”, brano portato al successo da Ivana Spagna, ha mostrato tutto il suo trasporto. Cullato dalla rassicurante voce di sua madre, che stringendolo a sé ha intonato qualche verso della canzone, Leone si è lasciato rapire da quelle note così piacevoli. E anche Fedez, che ha ripreso tutta la scena, ha notato il suo entusiasmo: “È in estasi!”. Leone ha già dei gusti musicali ben precisi? Sembrerebbe proprio di sì.

IN ARRIVO GLI INVITI PER LE NOZZE DELL'ANNO!

A meno di un mese dal matrimonio dell’anno, quello che vedrà all’altare Fedez e Chiara Ferragni, per i numerosi invitati alla celebrazione sono in arrivo gli ultimi inviti, che, a quanto pare, sono ambitissimi non solo dai nip, ma anche dai vip. E, nelle ultime ore, è involontariamente scattata una vera e propria challenge, che vede coloro che hanno ricevuto il chiacchieratissimo bigliettino esibirlo in una serie di clip condivise sulle fan page dei due promessi sposi. Quello che Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto realizzare per il loro matrimonio, infatti, non è un invito come tutti gli altri, ma un bigliettino 3D che, aprendosi, riproduce la coppia intenta a baciarsi nel bel mezzo di un luna Park. In attesa di scoprire chi, fra i vip, parteciperà all’evento più atteso dell’anno, i futuri sposi hanno salutato i loro fan direttamente sulla loro barca a Ibiza, dove stanno trascorreranno le prossime settimane, prima di tornare in Italia e pronunciare il fatidico sì (qui la clip).

