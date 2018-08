DON MATTEO 10/ Anticipazioni 9 agosto: Tomas arrestato per omicidio (Replica)

Don Matteo 10, anticipazioni 9 agosto: "L'amico ritrovato" e "Le due madri" sono gli episodi della fiction con Terence Hill che Raiuno trasmette in replica oggi in prima serata.

09 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Il successo di Don Matteo non conosce tregua. In questa calda estate, Raiuno sta trasmettendo le repliche della decima stagione che, ogni settimana, incollano davanti ai teleschermi più di due milioni di telespettatori. L’appuntamento della scorsa settimana è stato seguito da 2.764.000 spettatori pari al 17.3% di share. I telespettatori di Raiuno confermano così il grande affetto per la fiction interpretata da Terence Hill che continua a dividersi tra le indagini e le vite private delle persone che lo circondano. Prima di scoprire cosa accadrà oggi, facciamo il punto della situazione. Il capitano Tommasi è sempre più vicino a Margherita, la fidanzata del pm con cui sta instaurando uno splendido rapporto che lo sta aiutando a dimenticare Lia che sta portando avanti la gravidanza. Tomas e Laura, invece, sono sempre più lontani. I due hanno ormai intrapreso due strade diverse che li sta allontanando. L’amore tra i due, dunque, è destinato a non sbocciare? Tra Tommasi e Lia è davvero tutto finito o il maresciallo Cecchini cercherà di aiutarli trasformandosi in Cupido? Andiamo a scoprire insieme le anticipazioni degli episodi di questa sera.

DON MATTEO 10: “L’AMICO RITROVATO” E “LE DUE MADRI” GLI EPISODI DEL 9 AGOSTO

Nel primo episodio intitolato “L’amico ritrovato”, tutti i protagonisti si ritrovano a Gubbio per festeggiare il ventesimo anniversario della fondazione dell’associazione di Don Matteo amici del Brasile. Il sacerdote, dopo molto tempo, ritrova un vecchio amico che si scopre essere l’usuraio di Tomas che diventa così il principale indiziato dell’omicidio. Tutte le prove sembrano non lasciare scampo a Tomas. Sabrina, però, va a parlare con Don Matteo e gli racconta di aver dato appuntamento all’uomo offrendosi di trascorrere la notte con lui per aiutare Tomas, ma di essere stata rifiutata. La colpa, così, ricade su Sabrina, ma sarà stata proprio lei ad uccidere l’usuraio? Nel frattempo, Margherita causa diversi problemi alla salute di Tommasi mandandolo più volte al pronto soccorso. Il PM Ferri, invece, ospite di Porta a Porta si addormenta durante la diretta per colpa dei biscotti di Margherita. Nel secondo episodio dal titolo “Le due madri”, Tommasi e la squadra dei carabinieri di Spoleto indagano sulla morte di un uomo che, insieme alla moglie, aveva preso un utero in affitto. Cecchini, nel frattempo, mette in atto un piano per far fidanzare Margherita e il capitano Tommasi.

