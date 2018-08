Diletta Leotta conduce Miss Italia 2018/ Al fianco di Francesco Facchinetti: settembre caldissimo in TV

Diletta Leotta conduce Miss Italia 2018 al fianco di Francesco Facchinetti: un settembre caldissimo in televisione per la bionda giornalista siciliana, ecco tutti gli impegni.

09 agosto 2018

Diletta Leotta condurrà insieme a Francesco Facchinetti la nuova edizione 2018 di Miss Italia. In onda su La7 e divisa in due appuntamenti (il 16 settembre alle 20.30 con le selezioni e il 17 settembre con la finale alle 21,10), il programma trasmesso sulla TV di Urbano Cairo va in onda sul canale 7 del digitale terreste per la sesta volta consecutiva. Il concorso di bellezza si svolgerà a Milano, negli “Studios” di Infront Italia, società in partnership con il concorso Miss Italia. Questa è la vera innovazione rispetto alle edizioni precedenti visto che la sua base era storicamente Jesolo dove si raccoglieranno – questa volta - solo le prefinali nazionali. Le 200 candidate elette nelle regioni saranno selezionate dal 3 all’8 settembre. Proprio grazie alla prima “scrematura”, le partecipanti saranno gradualmente ridotte fino a 30 ragazze. Loro poi, si contenderanno in televisione, il titolo di nuova Miss Italia “scippando” lo scettro ad Alice Arlanch, la vincitrice del 2017. Tra le novità di questa nuova edizione 2018 anche la presenza di Chiara Bordi che gareggia nonostante una protesi alla gamba e che si definisce la prima miss Bionica.

Diletta Leotta, in attesa dei nuovi impegni televisivi, sta passando le vacanze tra Catania (dove è nata e cresciuta) e le Isole Eolie, in compagnia del suo inseparabile cane Brando. Per lei, non sono pose sexy da perfetta diva ma anche selfie acqua e sapone senza un filo di trucco. La giornalista, nella prossima stagione televisiva, sarà impegnata con il nuovo canale sportivo Dazn e nella conduzione del reality show Il contadino cerca moglie. Un settembre ricchissimo di appuntamenti ai quali si aggiungerà anche la conduzione di Miss Italia 2018. La bionda conduttrice presente anche nell’ultimo video di Rovazzi, ha voluto omaggiare la sua terra arrivando al Theresia Resort Sea and Spa, sull’Isola di Vulcano e facendosi fotografare con un piatto spiritoso e la scritta “Made in Sicily”.

