Dolcenera/ Video, “In ogni genere musicale bisogna creare concetti importanti, anche nella trap”(Battiti Live)

Con "Un altro giorno sulla terra", Dolcenera si esibirà a Lecce, nel suo Salento, per Battiti Live. La cantante pugliese racconta di aver ritrovato la sua anima black

Dolcenera questa sera si esibirà sul palco di Battiti Live, in onda su Italia 1

Questa sera, su Italia 1, andrà in onda da Lecce il secondo appuntamento con Battiti Live, kermesse musicale condotta dalla coppia Elisabetta Gregoracci, Alan Palmieri. Tra i numerosi cantanti italiani che faranno ballare il Salento con le proprie hit estive ci sarà anche Dolcenera che si esibirà per la sua terra con “Un altro giorno sulla terra”. Quest’ultimo brano segna un nuovo periodo per la cantante salentina: “Ho ritrovato la mia anima black, quella primordiale, nuda, selvaggia e senza filtri che ha voglia di sentirsi in armonia con tutte le anime del mondo, condividendone il ritmo perpetuo e la pulsazione eterna della Terra”, aveva dichiarato a Rockol.it. il suo ritorno sui palchi affermati di kermesse canore della musica italiana è avvenuto dopo un importante viaggio tra la California, la Florida, Cuba e il Brasile dove si è fatta avvolgere dalle percussioni tribali del sud del mondo.

IL CAMBIAMENTO DI DOLCENERA

Dolcenera ha raccontato a Vanity Fair questo suo nuovo percorso musicale dichiarando di essere pronta a creare qualcosa che nessuno, prima di oggi, ha mai fatto: rimanere nell’anticonformismo. Il suo nuovo singolo, “Un altro giorno sulla terra”, è un racconto di vita, di voglia di libertà, “si fa fatica, siamo tutti appesi a un filo, però che gioia essere vivi”. La cantante salentina racconta di essere un’appassionata di quelle canzoni che hanno un chiaro e forte significato all’interno, a lei piace contestualizzarle anche in determinati periodi storici: “Ci vediamo a casa era nata nel periodo della crisi, parlava della difficoltà delle coppie a farsi accettare un mutuo. Niente al mondo era un passo sul valore del sogno collettivo”.

LA COVER DI YOUNG SIGNORINO

Dolcenera, negli ultimi mesi, ha fatto parlare di sé anche per la cover realizzata sulla canzone di Young Signorino, Mmh Ha Ha Ha: “Mi sono limitata ad analizzare la musica e giocarci un po’. Arrivando a interpretare la divisione ritmica di Young Signorino, che è uguale a quella del preludio in Do minore di Bach”. La cantante ha associato due cose improbabili, le ha messe insieme e ha creato qualcosa di davvero particolare. Ha raccontato, inoltre, al settimanale di aver contattato lo stesso Signorino, che, però, le rispose il giorno seguente la registrazione del video. Come nella musica da lei realizzata, così nella trap, Dolcenera racconta quanto sia importante il significato delle parole: “Anche se il genere impone dei must e degli elementi obbligati, io devo sentire la differenza tra chi mi canta certe parole e chi altre. Se tutti cantano la stessa cosa mi viene il rigurgito. Sfera Ebbasta è uno che mette nella scrittura abbastanza personalità”.

