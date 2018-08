EMMA MUSCAT E BIONDO / Foto, la romantica vacanza a Parigi dopo i tanti impegni estivi

Dopo una separazione causata dai reciproci impegni promozionali, Emma Muscat e Biondo si sono ritagliati alcuni giorni di tempo per una romantica vacanza a Parigi.

09 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Emma Muscat e Biondo

Soltanto pochi giorni da, Biondo dichiarava su Twitter il suo amore per la fidanzata Emma Muscat e il suo dispiacere per non poterla vedere molto a causa dei tanti impegni di entrambi. Il rapper più chiacchierato dell'ultima edizione di Amici scriveva: "È stato il mese più difficile per noi in assoluto ma abbiamo superato anche questo, f*ck the business non me ne frega un ca**o, non sono mai stato così felice in vita mia". Quel velo di tristezza appare però soltanto un lontano ricordo per i due artisti, che finalmente sono riusciti a ritagliarsi del tempo insieme per una breve ma intensa fuga d'amore. Emma e Biondo, infatti, si sono recati a Parigi, la città degli innamorati, per trascorrere alcuni giorni all'insegna della buona cucina e della visita nei più noti musei del luogo. Non poteva quindi mancare lo spazio per il museo del Louvre, con una dichiarazione del rapper sicuramente destinata a far discutere. Riferendosi alla Gioconda, infatti, Biondo l'ha definita "il quadro più sopravvalutato della storia".

BIONDO E EMMA MUSCAT A PARIGI

Avevano sentito molto la vacanza l'uno dell'altra, anche se avevano costantemente espresso i propri sentimenti. Emma Muscat e Biondo negli ultimi giorni avevano dichiarato le proprie difficoltà in questa lunga separazione, come confermato dalle recenti dichiarazioni dell'artista maltese: "Con Biondo va molto bene. Lo amo tantissimo. Non abbiamo tanto tempo per incontrarci ma ci sentiamo ogni giorno. Siamo musicisti molto diversi, ci diamo tanti consigli, ma siamo molto determinati e sappiamo quello che vogliamo". E la vacanza d'amore a Parigi era proprio quello che ci voleva per i due ex concorrenti di Amici: tra una cena alle luci della torre Eiffel e una romantica gita sulla Senna attraverso i classici battelli, Emma e Biondo non si sono fatti mancare una visita al Louvre e alla capitale di Notre Dame, luogo tra i più desiderati dalla giovane maltese. Il tutto documentato dai vari scatti fotografici pubblicati nei profili Instagram di entrambi (clicca qui per vederli).

