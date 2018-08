Eleonora Pedron ricorda Nives, la sorella morta / "Quanto avrei voluto crescere insieme a te"

Eleonora Pedron, attraverso i social, ha pubblicato una foto che la ritrae con la sorella Nives, venuta a mancare all'età di 14 anni. La sua triste dedica

09 agosto 2018 Anna Montesano

Ricordo triste per Eleonora Pedron che attraverso i social ha pubblicato una foto che la ritrae con la sorella Nives, venuta a mancare all'età di 14 anni dopo un incidente stradale mentre era in compagnia della mamma. Proprio oggi Nives avrebbe compiuto gli anni e l'ex Miss Italia, su Instagram, ha corredato la foto con la seguente didascalia: "Quanto avrei voluto crescere accanto a te, buon compleanno Nives". Inoltre alla Pedron è arrivata la risposta di un follower che ha conosciuto di persona la sorella: "Ho avuto la fortuna di conoscerla. Un mese di superiori assieme. Una ragazza dolcissima, due occhi indimenticabili e buona d'animo". Nella foto troviamo anche il padre Adriano che, destino beffardo, è scomparso anche lui a causa di un incidente stradale nel 2002.

IL TRISTE RACCONTO FATTO IN TV

Eleonora Pedron raccontò il tutto in tv ricordando che in macchina c'era anche lei quando il papà, che l'aveva accompagnata a Cologno Monzese per un casting, venne a mancare. Storie davvero drammatiche per la Pedron che ha sempre dimostrato di avere una forza interiore davvero incredibile. La bella ex Miss Italia ha deciso oggi di ricordare la sorella in un giorno speciale ricevendo tanto affetto da parte dei follower. Riportiamo alcuni commenti: "Si vero condivido tutto il tuo pensiero...anch'io ho perso una sorella di 22 anni e so cosa significa". "Ho letto la tua storia. Da brividi. Sei forte!" Tanto affetto quindi nei confronti della Pedron che raccontò anche di aver temuto tantissimo quando seppe dell'incidente di Max Biaggi, padre dei suoi due figli, per fortuna il finale è stato positivo con l'ex pilota che si è ristabilito pienamente.

