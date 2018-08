Ermal Meta e Monia, chi è la nuova fidanzata?/ L’identikit della donna dopo la storia con Silvia Notargiacomo

Ermal Meta si è fidanzato, ecco chi è Monia: l’identikit della donna dopo la storia con Silvia Notargiacomo e le ultime polemiche con i fan dopo le esibizioni dal vivo.

09 agosto 2018 Valentina Gambino

Ermal Meta ha una nuova fidanzata. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Silvia Notargiacomo, il vincitore del Festival di Sanremo 2018 ritorna ad amare. Quando l’indiscrezione ha preso piede, gli appassionati di gossip hanno incominciato ad interessarsi alla causa anche perché, come ben sapete il musicista è molto riservato e discreto. Chi è la misteriosa ragazza che sta facendo battere nuovamente il cuore del giudice di Amici? A svelare l’arcano ci ha pensato il settimanale Oggi. Tramite le sue “Pillole di gossip” infatti, ha fatto sapere che la fidanzata di Meta si chiama Monia, è di Cesena e fa la PR. Poche informazioni che però – attualmente – dovranno bastare. Ed infatti, ci appare davvero difficile che Ermal possa sbottonarsi a tal proposito. Non l’ha mai fatto in passato e sicuramente non inizierà proprio adesso.

“Si chiama Monia ed è una bella ragazza di Cesena che si occupa di pubbliche relazioni”. Nella vita del giudice di Amici, che ha da poco interrotto la relazione con la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo, si sarebbe dunque pian piano fatta spazio questa PR che, stando a quanto scritto dal giornale, “Avrebbe acceso la passione del cantante”, queste le informazioni di gossip che sono giunte queste mattina attraverso la rubrica “Pillole di Gossip” presente tra le pagine del settimanale Oggi. Proprio nelle ultime ore, Ermal Meta è tornato al centro delle polemiche per via di un suo preciso punto di vista nei confronti dei fan durante gli eventi live. Ed infatti, proprio il musicista si è rifiutato di fare delle fotografie dopo i concerti ma su Facebook, ha cercato di spiegare le motivazioni: “C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il ‘bellissimo ed emozionante’ concerto non mi sono fermato a fare le foto. Vorrei dire a tutti i delusi che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza”. L’amore lo renderà più “comprensivo” nei confronti degli estimatori?

